35歲Rihanna懷孕繼續賣性感　半裸曬6個月孕肚　雙手捧胸遮兩點

西洋流行天后Rihanna懷孕後行程滿檔，今年春季登上超級盃中場秀、夏季拍攝LV廣告、如今又接拍自家內衣品牌Savage x Fenty形象寫真，Rihanna懷孕馬不停蹄，驕傲展現孕期最佳狀態，根本就是最賺錢孕婦！



西洋流行樂壇天后Rihanna日前挺著6個月孕肚，為自家內衣品牌Savage x Fenty拍攝形象照，她以一整片雜亂的布料為背景，換上全套蜜桃粉的內衣褲，大秀黝黑小麥肌和身體線條，隆起的孕肚相當吸睛，再次成為外界關注的焦點。

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Rihanna在今年2月登上「Super Bowl Halftime Show」舞台，直到現身那一刻許多人才發現她是個孕婦，是的！目前懷有第二胎的她，腳步從未停歇，不僅可以性感熱舞登台，還在今年6月替法國品牌Louis Vuitton拍攝形象廣告，廣告中直接秀出赤裸的孕肚，天后氣勢大殺四方，別人懷孕專心在家待產，Rihanna懷孕則是廣告接到手軟，吸金功力超級強大！

Rihanna以內衣、丁字褲性感入鏡

Rihanna在Savage x Fenty最新寫真形象照當中，換上蜜桃粉內衣和丁字褲，以黑色長直髮造型搭配蜜桃粉色唇彩，展現前衛的甜辣風格，Rihanna渾圓翹臀和巨大孕肚相當吸睛，她勇敢地呈現懷孕中的胴體，自信無畏的眼神，充滿為人母的驕傲。

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Rihanna花絮影片再讓眾人驚豔

Rihanna最新形象照釋出掀起熱烈討論，她也與大家分享充滿趣味的花絮影片，Rihanna 對著鏡頭調整肩帶、撫摸身軀，大膽擺出性感姿勢，她的表情高冷、充滿自信，這系列寫真目前已經吸引超過925萬粉絲按讚，即將衝破千萬大關，火辣前衛的Rihanna，永遠都讓觀眾眼睛一亮！

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