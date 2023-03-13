奧斯卡2023｜Rihanna挺巨肚唱《黑豹2》主題曲　透視黑Bra超搶鏡

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早（13日）假美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，除了獎項競爭激烈，今年邀請到樂壇天后Rihanna作表演嘉賓。懷有身孕的Rihanna挺巨肚獻唱有份角逐「最佳原創歌曲」的《黑豹2》主題曲《Lift Me Up》。

Rihanna主唱的《黑豹2》主題曲《Lift Me Up》有份角逐「最佳原創歌曲」。（VCG）

Rihanna挺巨肚擔任表演嘉賓。（VCG）

Rihanna以透視裝亮相，黑色Bra以鑽石點綴，配上金色印花刺繡及一串串鑽石包圍孕肚，造型性感得來亦充滿女人味，成為全場焦點。獻唱完畢後，觀眾及演員們全體起立歡呼，而Rihanna的男友A$AP Rocky那著酒杯致敬。

Rihanna好靚啊！（VCG）

有不少網民都大讚Rihanna的孕婦時尚。（VCG）

此外，Rihanna以另一黑色造型走上紅地毯，雖然挺著巨肚，但Rihanna輕鬆自如，甚至比懷孕前更有女人味。有大批網民都大讚Rihanna的孕婦裝性感高貴又有自信：「實在太靚喇！」、「女王來臨！」。