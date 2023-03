奧斯卡2023五大賣點　楊紫瓊有望成首位華人影后　影帝花落誰家？

【奧斯卡2023】《第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》(95th Academy Awards)將於香港時間13日週一上午登場,台灣知名影評人塗翔文近日點出頒獎典禮的5大賣點。



奧斯卡2023賣點一:「Jimmy Kimmel」睽違五年後第三度接下主持棒

本屆頒獎典禮由美國脫口秀天王「Jimmy Kimmel」擔綱主持,這也是他睽違五年後第三度接下奧斯卡主持棒,對此塗翔文點出,Jimmy Kimmel是非常具有幽默感的脫口秀主持人,Jimmy Kimmel與麥迪文(Matt Damon/麥特戴蒙)故意塑造有名的「世仇」笑話,也很有可能在典禮重現,咪高峰回到傳統主持人手上,會帶來什麼樣的精采火花非常令人期待。

奧斯卡2023賣點二:《奇異女俠玩救宇宙》能否奪「最佳影片」?

本屆入圍名單中,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)以11項提名成為入圍大贏家,而Netflix《西線無戰事》(Im Westen nichts Neues)及《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)皆則以9項提名緊追在後,《貓王》(Elvis/貓王艾維斯)則是以8項提名位居第三。塗翔文點出,在《奇異女俠玩救宇宙》聲勢看漲的情況下,奪下「最佳影片」看來懸念不大,於是今年最大也最刺激的看點便是影帝、影后。

奧斯卡2023賣點三:楊紫瓊有機會成為第一位亞洲華人影后?

本屆最受矚目的無疑就是以《奇異女俠玩救宇宙》入圍影后的楊紫瓊,將與強敵姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett/凱特布蘭琪)捉對廝殺,兩人分別在之前的獎項各有斬獲,目前可以說是旗鼓相當,誰得獎都不算意外,楊紫瓊有沒有機會成為第一位亞洲華人影后,倘若得獎將會創下許多影壇紀錄;此外,同樣憑藉該劇角逐「最佳男配角獎」的關繼威,也是備受關注的焦點之一,關繼威和楊紫瓊先前在金球獎分別拿下獎項,《奇異女俠玩救宇宙》究竟能不能大獲全勝或是殺出黑馬?將於香港時間3月13日揭曉。

奧斯卡2023賣點四:奧斯汀巴德勒有機會奪下本屆影帝?

除了影后廝殺戰況激烈外,本屆五位影帝皆是首次被提名,塗翔文指出,班頓費沙(Brendan Fraser/布蘭登費雪)、奧斯汀畢拿(Austin Butler/奧斯汀巴德勒)與哥連費路(Colin Farrell/柯林法洛)大概可說是三分天下,三人瓜分了所有前哨戰的各大獎項,使得局面更加混沌難料,而塗翔文也分析,奧斯卡一向喜歡模仿真人真事的入骨表演,在《貓王》中將貓王詮釋地維妙維肖的年輕演員奧斯汀畢拿,有沒有機會突破重圍奪下本屆影帝,也是今年看點之一。

奧斯卡2023賣點五:最佳電影原創歌曲獎誰能殺出重圍?

然而塗翔文提及《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick/捍衛戰士:獨行俠)和《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)兩部賣座大片之間的競爭,想必也會成為整場典禮的焦點之一,此外,每年為典禮增添亮點不可或缺的便是「最佳電影原創歌曲獎」入圍作品的表演,本屆除了Rihnna(蕾哈娜)睽違六年的新作〈Lift Me Up〉、Lady Gaga為湯告魯斯(Tom Cruise/湯姆克魯斯)的主演電影《壯志凌雲:獨行俠》所創作並演唱的〈Hold My Hand〉外,以《奇異女俠玩救宇宙》入圍「最佳女配角獎」的許瑋倫(Stephanie Hsu)也將上台獻唱,加上印度片《RRR》(雙雄起義)的熱鬧印度歌〈Naatu Naatu〉,究竟誰能夠在眾多曲目中殺出重圍奪下獎項受到觀眾矚目與期待。

