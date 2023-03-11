奧斯卡2023五大賣點　楊紫瓊有望成首位華人影后　影帝花落誰家？

【奧斯卡2023】《第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》（95th Academy Awards）將於香港時間13日週一上午登場，台灣知名影評人塗翔文近日點出頒獎典禮的5大賣點。



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奧斯卡2023賣點一：「Jimmy Kimmel」睽違五年後第三度接下主持棒

本屆頒獎典禮由美國脫口秀天王「Jimmy Kimmel」擔綱主持，這也是他睽違五年後第三度接下奧斯卡主持棒，對此塗翔文點出，Jimmy Kimmel是非常具有幽默感的脫口秀主持人，Jimmy Kimmel與麥迪文（Matt Damon／麥特戴蒙）故意塑造有名的「世仇」笑話，也很有可能在典禮重現，咪高峰回到傳統主持人手上，會帶來什麼樣的精采火花非常令人期待。

奧斯卡2023賣點二：《奇異女俠玩救宇宙》能否奪「最佳影片」？

本屆入圍名單中，《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）以11項提名成為入圍大贏家，而Netflix《西線無戰事》（Im Westen nichts Neues）及《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）皆則以9項提名緊追在後，《貓王》（Elvis／貓王艾維斯）則是以8項提名位居第三。塗翔文點出，在《奇異女俠玩救宇宙》聲勢看漲的情況下，奪下「最佳影片」看來懸念不大，於是今年最大也最刺激的看點便是影帝、影后。

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奧斯卡2023賣點三：楊紫瓊有機會成為第一位亞洲華人影后？

本屆最受矚目的無疑就是以《奇異女俠玩救宇宙》入圍影后的楊紫瓊，將與強敵姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett／凱特布蘭琪）捉對廝殺，兩人分別在之前的獎項各有斬獲，目前可以說是旗鼓相當，誰得獎都不算意外，楊紫瓊有沒有機會成為第一位亞洲華人影后，倘若得獎將會創下許多影壇紀錄；此外，同樣憑藉該劇角逐「最佳男配角獎」的關繼威，也是備受關注的焦點之一，關繼威和楊紫瓊先前在金球獎分別拿下獎項，《奇異女俠玩救宇宙》究竟能不能大獲全勝或是殺出黑馬？將於香港時間3月13日揭曉。

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奧斯卡2023賣點四：奧斯汀巴德勒有機會奪下本屆影帝？

除了影后廝殺戰況激烈外，本屆五位影帝皆是首次被提名，塗翔文指出，班頓費沙（Brendan Fraser／布蘭登費雪）、奧斯汀畢拿（Austin Butler／奧斯汀巴德勒）與哥連費路（Colin Farrell／柯林法洛）大概可說是三分天下，三人瓜分了所有前哨戰的各大獎項，使得局面更加混沌難料，而塗翔文也分析，奧斯卡一向喜歡模仿真人真事的入骨表演，在《貓王》中將貓王詮釋地維妙維肖的年輕演員奧斯汀畢拿，有沒有機會突破重圍奪下本屆影帝，也是今年看點之一。

奧斯卡2023賣點五：最佳電影原創歌曲獎誰能殺出重圍？

然而塗翔文提及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick／捍衛戰士：獨行俠）和《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）兩部賣座大片之間的競爭，想必也會成為整場典禮的焦點之一，此外，每年為典禮增添亮點不可或缺的便是「最佳電影原創歌曲獎」入圍作品的表演，本屆除了Rihnna（蕾哈娜）睽違六年的新作〈Lift Me Up〉、Lady Gaga為湯告魯斯（Tom Cruise／湯姆克魯斯）的主演電影《壯志凌雲：獨行俠》所創作並演唱的〈Hold My Hand〉外，以《奇異女俠玩救宇宙》入圍「最佳女配角獎」的許瑋倫（Stephanie Hsu）也將上台獻唱，加上印度片《RRR》（雙雄起義）的熱鬧印度歌〈Naatu Naatu〉，究竟誰能夠在眾多曲目中殺出重圍奪下獎項受到觀眾矚目與期待。

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