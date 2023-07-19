Selina懷孕7個月玩浮潛　一度緊張至呼吸不順「胎兒沒反應」嚇壞

41歲Selina（任家萱）與男友小徐有了愛的結晶，預計於秋天卸貨寶貝兒子「小腰果」，目前已懷孕7個月的她，近期多次旅遊享受人生，小倆口最近一次同遊日本沖繩，其中Selina為實現浮潛夢想，挺著大肚下水，不料起來後發現胎兒沒反應，讓她緊張嚇壞，所幸到最後只是虛驚一場。



Selina日前在Podcast頻道《迎任而解》分享沖繩遊的旅程，談到自己一直想體驗浮潛，可礙於懷孕屢次遭拒，而後男友小徐的潛水教練幫自己圓夢，帶他們到附近潛水，Selina坦言，中途一度緊張到呼吸不順，但在一窺比手掌大的海星，及許多漂亮的魚後，情緒漸漸變得穩定，欣賞海底美景也讓她雀躍喜喊：「真的很美！」

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Selina接著表示，本在產檢後能持續感覺到肚子的胎動，怎料在浮潛完後卻停止了，她便焦急不已，開始亂想「會不會是我的褲子勒到」等可能，然而一旁的小徐從容不迫回說：「會不會是剛才有點暈？」幸好，Selina回到酒店後胎動又恢復正常，也讓她發現寶寶只在晚上時會有胎動，Selina也就放下心中大石。

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