懷孕｜孕婦每5人就有1人患抑鬱症！比健康孕婦高達8成易患這疾病

近來1項研究發現,在懷孕期間被診斷有抑鬱症的孕婦,可能會在分娩後2年內罹患中風和心臟病。根據之前的研究指出,約有5分之1的女性於懷孕期間被診斷出患有抑鬱症,而且研究還發現,心血管疾病是美國孕婦死亡的主要原因。然而,關於產前抑鬱症與心血管疾病之間關聯性的研究並不多,因此促使研究團隊對此事開始進行相關研究。



抑鬱症孕婦易患心血管疾病? 最新研究結果曝光

這項最新研究刊登於《Journal of the American Heart Association》(美國心臟協會期刊),評估懷孕期間患有抑鬱症的女性,罹患6種心血管疾病的風險,其中心血管疾病包括心臟衰竭、缺血性心臟病、心律不整/心臟驟停、心肌病變、中風和高血壓。

結果研究人員發現,患有抑鬱症的孕婦,罹患缺血性心臟病的機率高達83%,而缺血性心臟病會導致孕婦心臟動脈狹窄;心肌病變的風險也高出61%,此種情形會導致心肌出現問題,讓心臟將血液輸送不出去,無法流動到身體各處。不僅如此,此族群也被發現,出現心律不整或心臟驟停的風險較一般人高出60%,而後被診斷為高血壓的風險高達32%,中風的風險則高達27%。

之後,研究人員排除了在懷孕期間出現高血壓的女性,但結果仍顯示,在此期間患有抑鬱症的女性,罹患心血管疾病和中風的風險,比起沒有抑鬱症的孕婦明顯更高。

定期檢查、維持良好生活習慣 有效預防心血管疾病

此研究的主要作者Christina M. Ackerman-Banks博士指出,我們需要將懷孕作為通往未來健康的窗口,懷孕期間所出現的併發症,如產前抑鬱症會長期影響心血管健康,建議應於產後提供女性諮詢和檢查她們的心血管健康,以防止上述疾病發生。

據研究人員表示,慢性發炎狀況與壓力相關的荷爾蒙增加,也會增加孕後罹患心血管疾病的機率。Ackerman-Banks博士建議,被診斷患有產前抑鬱症的婦女,都應了解抑鬱症長期對心血管健康的影響,同時也應積極檢查自己是否有其他心血管疾病的高風險因子,並做好心血管疾病的預防策略。另外,也應藉由定期篩檢,確認自己是否患有第2型糖尿病及高膽固醇,並定期運動,採取健康飲食和戒煙等策略,防止心血管疾病找上門。

資料來源:Pregnant Women With Depression At Higher Risk Of Stroke, Heart Diseases Within 2 Years Of Delivery

