戀講嘢｜AV女優Alice遭前夫嫌棄生完仔身材走樣　親述下海3大原因

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，最新一集請來第二位港產AV女優Alice Wong，她講到悲慘的童年身世、被前夫嫌棄等遭遇，現為單親媽媽的她更親述下海拍AV三大因由。



Alice Wong最近和加藤鷹合作。（IG@_alice_life0.2）

Alice的原生家庭有家暴問題，自小父親一情緒激動就會打她，「擸菜刀」都是等閒事，而媽媽亦被「叉頸」。缺乏家庭溫暖的她17歲時在酒吧邂逅前夫，對方當時年約30歲，給她經濟資助，又承諾帶她離開這個家，所以兩人拍拖一、兩個月已經意外懷孕，奉子成婚，居於女方家中。不過Alice發現前夫有揼邪骨和召妓，質問下對方爆響口說：「你大肚，X唔到嘢，我都係一個月或者一個禮拜六去叫下X，解決下自己需要啫。」

Alice是第二位港產AV女優，22歲的她是一位單親媽媽，下海亦跟前夫有關。（電視截圖）

爭吵期間兩人吵醒父母，Alice被父親一掌打在頭上，前夫卻直行直過冇出手阻止。除此之外，前夫亦嫌棄Alice生完BB後樣貌、身材走樣，說她餵人奶餵到胸部變形、肚皮又鬆弛，她亦透露自己生BB時曾昏迷數天，要臥床無法清潔身體，屁股生瘡有黑印，前夫狠狠地說：「Pat Pat搞成咁，都冇心機同你X嘢啦！」之後前夫對性的態度變得敷衍，如交差心態，而即使她如何努力瘦身，肚皮還是很鬆，令Alice十分沮喪。

（左起）浩南、Ashina、Helen聽到Alice前夫的事蹟，都無名火起！（電視截圖）

前夫公司減薪、叫她出去工作，她於是送外賣，但前夫卻懷疑她與老闆有染，吵架後就執包袱走人，而Alice已經心死，不再哀求前夫，但對方卻不肯離婚，「老公主動話離婚，但一直話約出嚟簽紙佢都拖住，因為唔想畀贍養費。」戶口清零的Alice每日做足20小時，做樓面、送外賣、售貨員，儲了一筆錢就去台灣見自己欣賞的台灣攝影師，找他為自己拍寫真，但對方同時也是AV導演，便安排Alice拍AV。

Alice指自己拍AV其中一個原因是想向嫌棄自己的前夫證明自己魅力。（電視截圖）

193問起「下海」因由時，Alice就解釋：「第一我想做呢件事，第二因為賺錢，第三係因為我前夫，佢成日話我身材差、樣唔靚，做X都做唔到，令我好自卑。我為咗你所有嘢差晒，生完仲要俾你批評、有產後抑鬱，跟住走去大廈平台諗住跳樓，街上有人見到，通知保安，叫我唔好跳落去。」雖然她很想證明給前夫睇自己仍有魅力，但對方卻只覺得Alice影衰自己，被問到會否怕難找到下一個男友，Alice就表示：「你鍾意我，自然就鍾意我全部，三上悠亞都可以有真愛！」

193問Alice會否擔心找不到下個男朋友。（電視截圖）

浩南聽到Alice的遭遇，都心痛到眼濕濕。（電視截圖）

Alice曾接受《香港01》專訪，講到聲淚俱下。（資料圖片／葉志明攝）

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