「第2個Rain」青林消失13年突傳死訊　不敵大腸癌病逝享年37歲

曾被稱為是「第2個Rain」的南韓藝人青林（청림），2004年拍攝由蘇志燮與林秀晶主演的韓劇《對不起，我愛你》出道，之後在2009年以歌手身分推出專輯，2010年後消失於幕前。豈料，20號卻驚傳他已病逝，享年37歲。



綜合韓媒報導，青林過去曾專攻現代舞蹈，且獲得許多獎項，但為了歌手夢想而休學，也曾在裴勇浚的公司當練習生。青林出道後，曾演出《對不起，我愛你》、《Dream》、《媽媽的慾望》等劇，2009年則以唱跳歌手身分發片，曾被讚是「第2個Rain」，而他的最後作品則是2010年發表的單曲〈Show Up〉，後逐漸淡出演藝圈。

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未料，20號卻傳出青林因大腸癌病逝的消息，他的靈堂設置在首爾江南世福蘭斯醫院，告別式則在當天舉行。消息曝光後，令許多粉絲感到相當震驚與不捨。

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