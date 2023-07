35歲「國民初戀男」丁海寅9月空降九展　抽300粉絲合照簽名見面

夏日炎炎最好就是看Oppa消暑!繼早前「演技天才」李帝勳獲邀驚喜現身「香港國際影視展2023」以行動支持新劇後,接下來輪到有「國民初戀男」、「浪漫匠人」稱號的演員丁海寅,他將於9月12日空降九展Star Hall出席《Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會。今次是海寅Oppa相隔5年再會港迷,機會難逢,大家記得捕實售票時間!除了《Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING 'THE 10TH SEASON’》香港站,丁海寅亦會殺入東南亞,出席馬尼拉、新加坡、泰國的見面會。

丁海寅於9月12日空降九展Star Hall出席《Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會。

即場抽幸運兒合照

走過疫情久別重逢,丁海寅此行誓要冧盡粉絲,今次香港見面會當然會大派福利,入場粉絲人人有禮物,丁海寅不但會親自歡送全場粉絲,當中更會有多達300位幸運粉絲,可分組與海寅Oppa合照,甚至有機會得到親筆簽名即影即有和海報。香港粉絲見面會門票分為港幣$1488及$888兩種,7月25日下午2時起將於HK Ticketing快達票公開售票。

丁海寅相隔5年再會港迷。

從小夢想成為生物工程師的丁海寅,因考不入大學的相關學系,繼而轉攻廣播藝術學系,結果錯有錯著,以優秀成績上榜,開展了美滿星途!2018年與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演爲愛情義無反顧的弟弟「徐俊熙」一角而人氣爆升,俘虜不少姐姐粉絲。

丁海寅2018年與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演爲愛情義無反顧的弟弟「徐俊熙」一角而人氣爆升。

童顏演技身材俱備

有著暖男笑容的丁海寅即使年屆35,依舊保持童顏加牛奶皮膚!然而,丁海寅不會把自己局限在弟弟、暖男的角色中,反而勇於嘗試,珍惜每個出演機會,回顧近年丁海寅主演的韓劇,收視口碑雙贏,努力換得觀眾的肯定。

丁海寅為了保持狀態,平時喜歡健身及打籃球。

除了顏值和演技,丁海寅的驚人好身材也毋庸忽視,他自爆小時候是「肥仔」一名,服兵役期間靠高強度運動減掉24磅!現在的丁海寅為了保持狀態,平時喜歡健身及打籃球,不少粉絲都表示難忘Oppa認真打波的樣子!