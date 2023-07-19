BLACKPINK獲阿婆級粉絲接機「遞巨型簽名板」Jennie驚呼：怎麼辦…

韓星活動全球跑不停，然而最近不論韓國或台灣機場，都發生了一些粉絲、媒體跟藝人方不愉快的爭議。不過BLACKPINK成員Jennie前（17）日回到韓國仁川機場時，卻發生了一件可愛插曲，原來有一位阿婆級粉絲帶著筆跟超大「簽名板」現身要簽名，Jennie則露出可愛笑容表達歉意。



【圖輯】點圖放大看Jennie獲阿婆級粉絲接機及睇見「巨型簽名板」的反應👇👇👇

+ 9

BLACKPINK的Jisoo、Jennie結束國外的演唱會行程後，17日下午返抵韓國仁川機場，現場有許多粉絲守候，Jisoo除了親切地跟現場媒體比愛心、打招呼以外，也收下部分粉絲遞上來的禮物。

【相關圖輯】Jennie崩潰哭了！與V傳緋聞＋新劇負評如潮 疑難抵壓力淚曬舞台（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

另一成員Jennie則是稍晚現身，她同樣揮手致意並收下禮物，不過出到仁川機場外面以後，突然有一位阿婆級的粉絲從後方現身，手裡還拿著相當巨大的板子，上面寫著「WELCOME」，婆婆見從右後方遞給Jennie不成，又從左後方進攻。

【圖輯】點圖放大看更多BLACKPINK Jennie靚相👇👇👇

+ 18

不過Jennie身旁的保鑣相當盡責，用極其溫柔的手勢擋住婆婆遞上簽名板，Jennie看到婆婆卻沒辦法給簽名，嘴中似乎也說著：「怎麼辦？」臉上露出尷尬歉意，但也只能在工作人員的保護之下上保母車離開。

延伸閱讀：

男星太渣「劈腿5女」淡出演藝圈 成過街老鼠落魄慘樣曝光

【本文獲「TVBS」授權轉載。】