我的人間煙火｜楊洋王楚然用滅火器調情　陸官媒狠批：並不好笑

【我的人間煙火】近日，楊洋和王楚然主演的新劇《我的人間煙火》曝光一場滅火器玩樂戲碼，卻引起不小的爭議。在片中，楊洋和王楚然熱情互動，不料楊洋教學使用滅火器後，兩人還大噴乾粉嬉鬧，現場彌漫飛塵，情節被網友批評超離譜。



劇中的滅火器戲碼被指不負責任，不少官媒也發文怒批，認為該情節並不好笑，更是錯誤操作。許多消防單位紛紛發布影片，要導正民眾觀念，警示不得濫用滅火器。（點圖放大逐格睇楊洋王楚然用滅火器調情的片段👇👇👇）

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對此，出品公司之一的總裁賈士凱緊急發文回應，表示劇中使用的滅火器是男主角楊洋自費購買的私人用品，並未挪用公共消防設施，但仍難掩觀眾的怒火。因為除了滅火器情節，劇中的其他情節也引起爭議。例如在廚房激吻的畫面中，長達40秒以上的水龍頭被不小心打開，仍持續放水，顯然缺乏細節把控。

【圖輯】點圖放大看更多《我的人間煙火》親熱戲👇👇👇

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不可否認，新戲中楊洋和王楚然的演技備受讚譽，帶來甜蜜的愛情戲碼，然而，這些爭議情節似乎成為了該劇的話題焦點，對於整體評價造成影響。

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