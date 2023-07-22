央視公佈2023上半年陸劇收視排行　吳磊周雨彤《愛情而已》排第九

大陸央視日前公布上半年陸劇收視排行榜，排行冠軍的是《狂飆》，第二名則是以航空為題材的《向風而行》，《向風而行》由陸劇男神王凱搭配流量小花譚松韻，劇情緊湊題材新穎，甚至打敗了肖戰和吳磊的新戲，譚松韻甚至被譽為是和趙露思一樣最被看好的小花人選。



大陸近幾年提倡主旋律戲劇，但幾部劇集播出後倒也有滋有味，其中拿下冠軍的《狂飆》就創下破100億的點擊率，十分驚人。甚至將主演張訟文捧紅，擠進一線小生的行列。

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第二名是譚松韻與王凱的航空題材職場劇《向風而行》，兩人飾演機師師徒，從相愛相殺到相知相戀，化學效果十足。譚松韻曾被爆出隱婚又離婚，她的演技在線，也是近來大陸備受看好的小花人選，人氣與演技兼具。

肖戰主演的《夢中的那片海》則擠進第五名，吳磊的《愛情而已》排名第九名。前十名依序是《狂飆》、《向風而行》、《情滿九道彎》、《心想事成》、《夢中的那片海》、《龍城》、《一代匠師》、《風雨送春歸》、《愛情而已》、《平凡之路》。

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