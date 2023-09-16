劉亦菲《夢華錄》被家長批兒童不宜！盤點2023年陸劇大尺度親熱戲

大家追劇時最期待什麼場面呢？相信許多人都在等吻戲這個大場面出現對吧～最近《玉骨遥》肖戰、任敏的「水下吻」更是引爆全網討論！



有網友就盤點了6大陸劇「超慾吻戲」，吳磊、趙露思「床頭吻」甜度爆棚，《餘生請多指教》肖戰、楊紫「護唇膏之吻」則被譽為經典之最！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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陸劇超慾吻戲1：《玉骨遥》肖戰、任敏「水下吻」

肖戰、任敏主演古裝的劇集《玉骨遙》，播出放穩坐穩熱度冠軍，劇集中時穎和朱顏確定了彼此心意，在水底下深情擁吻，這一幕真的是訊息量滿載，又讓大家看得臉紅心跳，絕對可以一再重播（笑）。

陸劇超慾吻戲2：《星漢燦爛．月升滄海》吳磊、趙露思「床頭吻」

《星漢燦爛》的凌不疑根本是調情大師無誤，不是故意當著屬下的面親少商，就是一口一個情話，程少商提起和樓垚訂親的鬧劇，話還沒說完就被凌不疑堵住了嘴，「往後，你要是還說如此我不愛聽的話，我就還用這個法子，堵住你的嘴。」真的太會了啦～

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陸劇超慾吻戲3：《蒼蘭訣》王鶴棣、虞書欣「大婚之吻」

《蒼蘭訣》在劇中最讓大家意猶未盡的場面，絕對就是王鶴棣（飾東方青蒼）與虞書欣（飾小蘭花）大婚之吻畫面啦！兩人成婚當晚東方青蒼深情地親吻小蘭花，雙手還忍不住搓揉起虞書欣的手，這畫面堪稱是吻戲天花板，沒想到幕後花絮曝光，大家才知道是女主角虞書欣親自指導的撇步，真的是太高竿啦！

陸劇超慾吻戲4：《餘生請多指教》肖戰、楊紫「護唇膏之吻」

《餘生請多指教》也是出了名的吻戲多，更曾在40分鐘內狂吻11次，讓網友直呼：「楊紫和肖戰你們要不要多擦一下護唇膏。」沒想到就這麼剛好，直接在劇中上演了「護唇膏之吻」女主角楊紫推薦男主角護唇膏，接著自己示範塗在嘴唇上，男主角顧魏（肖戰 飾）一句銷魂的：「這麼想我用啊？」就直接一把抓著女主親下去，閃到快眼瞎啦！

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陸劇超慾吻戲5：《今生有你》鍾漢良、李小冉「濕身吻」

李小冉和鍾漢良在《今生有你》共譜熟齡虐戀，故事講述貧困的單親媽媽談靜（李小冉飾）獨自撫養患有先天性心臟病的兒子，遇上成為心外科醫生的初戀聶宇晟（鍾漢良飾）的故事，劇中鍾漢良心疼李小冉受傷，最後無法抑制情感而上演163秒「浴室濕吻」名場面，還被網友們封為「成人式吻戲天花板」，鍾漢良不愧是公認最會拍吻戲的男人！

陸劇超慾吻戲6：《夢華錄》陳曉、劉亦菲「纏綿吻」

《夢華錄》剛開播時，還因為陳曉、劉亦菲的吻戲都太過蜻蜓點水，而被網友抨擊，沒想到後期兩人確認關係後進度神展開，劇中顧千帆把趙盼兒抱起來，一路從嘴唇吻到脖頸，火辣的畫面被封為「纏綿吻」最後畫面停在池中的兩條魚，也頗具「魚水之歡」的暗示，成人式激吻還被家長檢舉兒童不宜，只能說要合大家的胃口也是不簡單啊〜

那麼以上幾組陸劇超慾吻戲中，大家又最喜歡那對的火花呢？

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