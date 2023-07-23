我的人間煙火｜許沁為愛離家出走「名牌袋牆」成網民焦點：不知足

《我的人間煙火》自開播起就黑紅不斷，女主角許沁的人設更是幾乎被全網吐槽戀愛腦，為了愛情和家庭決裂，傷透了家裡人的心。在早前播出的劇情裡，許沁和家人攤牌，堅決表示自己想和宋焰在一起的決心，歸還了家人贈送的車子、搬離爸爸給她買的房子。沒想到在許沁搬家的這段劇情裡，竟然還被眼利的網友發現了亮點！



有眼利的網友就發現，在許沁家裡更衣室的牆上，映入眼簾的一整牆的名牌包包，肉眼可見的就有兩個LV、一個Burberry、一個Gucci，還有旁邊衣櫃裡掛著的幾套和大牌專櫃陳列得一模一樣的衣服，看起來超貴，還有哥哥給她買的Rimowa行李箱、牆上的Chanel、YSL等，看到這奢侈的衣帽間，連宋焰的妹妹都難掩驚訝之情，聽到許沁根本不打算把這些東西帶走以後她就更加驚訝了。只見許沁輕飄飄地說「這些都是我媽媽給我的，我平時也很少有機會背」話說現在的女主角說話都這麼凡爾賽的嗎？

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難怪看到這一幕後，不少網友都瘋狂吐槽不知足：「是媽媽給你買的包不好背嗎？但也沒見你少背呀」、「是媽媽沒幫你打點好工作嗎」、「是哥哥煮的餃子不好吃嗎」、「是爸爸送你的大房子不好住、哥哥送的車子不好開嗎」，大部分人都無法理解許沁嚮往的自由生活究竟是什麼樣子的，難道和老公家人擠在一個屋子裡、喝著白粥就有家的感覺嗎？

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網友最無法對許沁的人設有共鳴，是因為她常說自己想要自由，但其實她的生活已經是很多人羡慕不已的存在，家境富裕不愁吃穿，但卻一直把家人對她的關心和愛，當成是禁錮她的枷鎖，她摔破全家福的時候，付母的眼淚不是鱷魚的眼淚，那是被女兒的決絕而傷心的眼淚。許沁總說，付媽是個控制慾很強的媽媽，但在外人眼裡，所謂的「控制慾很強」是普通媽媽都會做的，她並不覺得付媽對她的好是真的好，反而覺得全世界的人都在妨礙她幸福，而宋焰的態度無時無刻都讓人感覺好像付媽虐待了許沁——這才是大家無法對許沁共情的原因啊！

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