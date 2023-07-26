Barbie｜女星疑整容過度被嘲「塑膠芭比」網民：整完沒有比較好看

台灣金曲歌后李愛綺（李嘉）以一首〈迺夜市〉紅遍大街小巷，2008年和美籍老公Duke結婚，育有一雙子女，婚姻幸福美滿。童星出道的她，過去跟粉絲有些距離，如今因為社群發達，她拉近跟粉絲距離，還會開直播唱歌給粉絲聽，這些過程李愛綺也得到許多粉絲的回饋跟收穫，相當感動，但沒想到她之前PO出的照片，被不少網友批評她「整容過度」，對此，她也不忍回應了。



李愛綺時常會曬出美照跟粉絲分享，她曾分享喝下午茶的美照，寫下：「下午好，天氣好熱啊，祝大家週五愉快！」照片中她精緻的五官，竟引來一些網友質疑：「哎呀以前就很漂亮，為什麼要整容呢？這樣沒有比較好看啊！有點像斯容」、「是很漂亮，但是己經忘記本來的樣子了，而且這是複製的呦！價值觀不同吧。」、「演藝圈女藝人都整容都變成塑膠芭比了，都變成複製臉了，大家都非常不滿意父母親做出來的臉，還理直氣壯的回應，只要我喜歡有什麼不可以，傻眼…」等批評。

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而李愛綺看到，展現高EQ耐心一一回覆：「首先感謝這位姐姐的關注、其實現在有很多APP可以做出很多醫美效果、建議可以下載來玩玩、你就可以多放一點好看的照片哦！最後還是希望妳生活一切安好、順心快樂一點。」無奈網友不甘示弱，竟又回：「有整就有整，為何都推給手機APP，即然敢整又為何說謊，這樣怎麼去教自己的一雙兒女，做人要誠實，妳開心就好。」扯到李愛綺說謊，她也忍不住再回：「一直都很誠實喔，有新聞為證，你說的沒錯。說謊是不好的行為，這樣是沒辦法教小孩的！至於生活還真的蠻開心的，謝謝你的關心喔。」許多粉絲站出來力挺李愛綺，認為她本人真的很漂亮，唱歌又好聽又親民，意外引起雙方對立。

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