廣末涼子前夫回應婚變　指控姦夫鳥羽周作未道歉　不索償原因曝光

廣末涼子遭爆外遇已婚主廚鳥羽周作，她承認婚外情後於周日（23）宣布和和藝術家老公Candle JUNE離婚，結束13年婚姻。今（26）Candle JUNE打破沉默發聲，表示為了3個孩子，他無條件接受廣末涼子的所有要求，並表示鳥羽周作至今未道歉，為了3個小孩回到昔日的平靜生活，他不會向鳥羽要求賠償。



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Candle JUNE在官網發表聲明，表示事情發生後，媒體守候在他的家門口，小孩都無法外出，加上他現在和廣末涼子是分居狀態，他根本無法和小孩交流，非常痛苦，於是他決定一切以小孩為優先，未跟廣末涼子要求贍養費，也不想再等鳥羽周作的回應，只想盡快讓風波落幕，小孩免再受紛擾，因此也不跟鳥羽周作要求賠償了。

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他也說到，如果繼續追究鳥羽周作的責任，就會一直拖下去，外界會覺得他是為了錢而糾纏，如此一來雙方子女的創傷會加深，所以他不想讓局面更複雜，決定盡快結束，讓雙方小孩都回復平靜生活。

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