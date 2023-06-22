廣末涼子情書爆光後風向大變？從歌曲中看挑戰道德不倫戀｜林綸詩

廣末涼子的出軌風波竟可以看到日本（或普遍來說，亞洲）對婚外情的態度轉變，這個女子真的天生就有著要巔覆世界的命。中港台日對出軌的批擊程度，應該僅次於染指毒品（翻身機會更微），有些地方更是刑事，而當中對女方（及其仕途）更會受到較大打擊。傳媒是最大助攻，一沉百踩，但這次的出軌新聞，來了個不一樣的反轉。

文：林綸詩｜原題：為廣末涼子的情書配樂



廣末涼子的偷情日記被公開。(廣末涼子ig)

幾日後，當廣末涼子的情信曝光之後，網民以至傳媒竟然開始同情。有人說文字力量最大，一是彰顯二人的真心，二是符合廣末的烈女形象（及後丈夫說廣末其實已提過離婚），三是證明他倆有精神聯繫而非純粹情慾。

第一和第三個觀點是在其他不倫戀中較少出現。大眾覺得廣末的信件充滿著真誠，達文學水平。其實她早前剛推出了散文集，以哲學家語錄出發，再加上自己的體悟，集成對人生、愛情、家庭、社會的反思。自古文人多情，不知是否這個原因，令大家都更體諒她。書中有少篇幅可以看得出她陷入這段不倫戀的端倪，我輯錄幾句放在此筆的附錄。

廣末涼子出軌情書（網上圖片）

當出軌變成非單純的肉體性慾，大眾的批判便急速下降。流行文化裡，無論作品內外，都充滿情慾，所謂真愛常常挑戰道德界線。大家總愛看作品內（歌曲、電影）裡的不倫，廣東歌亦然，從純愛到性愛也有：

「苦戀注定難 我卻這樣貪 綿綿情話中淡淡的感歎

喜歡這負擔 看冷酷人間 何年何世 為你共我苦戀驚歎

為戀愛平反」-- 《失樂園》，草蜢



「若世界陷進大騙局裏面 朋友亦難以發現

共你隔著空在秘密通電 挑戰道德底線

如若早三五年相見 何來內心交戰

我信與你繼續亂纏 難再有發展 但我想跟你亂纏」-- 《無人之境》，陳奕迅



「太害怕 要目睹 過於受傷的程度

叫代價 那樣高 也許將心聲吞吐

連天都早知道 有些愛未開始已經結束

未牽手已經退縮

未親暱過 但我已經 再無力繼續」-- 《未開始已結束》，Dear Jane



「來擁抱著我 從我腳尖親我

靈魂逐吋向著洪水跌墮

戀愛在蠶食我 如地網天羅

不顧後果 這貪歡惹的禍

是誰在吞沒誰也奈何

是誰被捲入誰紅顏禍」 -- 《漩渦》，黃耀明、彭羚



以上三首除了《未開始已結束》是Howie和鄭敏填詞，都屬黃偉文的作品，簡直是不道德的代言人。在唱K盛行的年代，《失樂園》長居榜首，拿著咪高峰的人們，究竟有多少不可告人的情感？

附錄：

廣末涼子《廣末的思考地圖--幸福的樣子》（本年5月出版）節錄：

封面（諷刺地）寫著： 沒有任何一件事讓我感到後悔。

《廣末的思考地圖--幸福的樣子》

「（談女性形成）萬般忍耐或許也可以等到不錯的成果，然而傳統的日本女性大多都有選擇隱忍、等待，以及留下來的傾向。正因為如此，我才會想在自己的書裡收錄芙烈達‧卡蘿的睿智金句。」

「（談逐漸轉淡的愛）心底深信一定還有辦法，因此開始改變表達方式、努力縮短距離感，拚了命地思考，任何能夠做得到的事情全都嘗試一遍⋯⋯畢竟曾經是如此深愛的人，不可能就此由愛轉恨，這些話語就像咒語般不斷在心底反覆唸著。」

廣末涼子驚爆不倫戀。(廣末涼子ig)

「（談丈夫）我們沒有非得要膩在一起不可，但是在獨處的時候，我們仍舊會掛心對方，仍舊感受得到對方的重要性。」

「（談買餸煮飯）數度覺得「如果冰箱可以直接跟超市連接的話，該有多好～」 可惜的是，我從不曾跟會做料理的男性交往過，所以到目前為止都沒有機會說出這樣的名言來。」

廣末涼子(廣末涼子IG)

「（談男女平等）穿著圍裙的男人也是很帥的。 這是個攜手打造幸福家庭的時代，無關乎你是男還是女。」

（專欄「歌曲心頭好」隔周刊出，圖片及標題為編輯所擬。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

