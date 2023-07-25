廣末涼子被傳擲重金搏離婚　日媒揭疑點重重　前夫點解咁快簽紙？

廣末涼子23號宣布離婚，成功拿到孩子的親權。外界對此議論紛紛，多名法界人士也加入討論，昨有日媒爆料，廣末涼子閃電離婚內情不單純，可能有經紀公司在背後「出錢出力」。



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「週刊女性」報導，廣末涼子和Candle JUNE達成共識結束13年的婚姻，很有可能是廣末涼子與經紀公司聯手付出了「鉅額分手費」，不然離婚官司曠日廢時，根本不可能這麼快有結論，更遑論由外遇的一方順利取得親權。

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廣末涼子因受不倫戀情衝擊，形象重創且無限期停工。藝人演藝生命寶貴，為了盡快開始賺錢，和Candle JUNE協商是最快的方式之一。過去廣末涼子二度鬧出婚內出軌，公司也都由高層低調介入處理。另一種可能就是Candle JUNE也有偷食把柄在廣末涼子公司手上，未免魚死網破，和妣才是明智之舉。

當然Candle JUNE也有可能站在成全的角度放手，但可能性不高。過去他為廣末涼子婚內出軌操碎了心，也親自與小王談判過，加上先前大動作召開記者會表態，對廣末涼子和家庭的執著顯而易見。

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