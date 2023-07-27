日本團體AAA成員與真司郎突出櫃　面對粉絲含淚公開性向：我是gay

34歲日本偶像團體AAA成員與真司郎，昨（26）在「與真司郎 announcement」活動中公開出櫃，他含淚向粉絲告白自己喜歡的是男生，粉絲齊聲為他加油打氣，他的隊友西島隆弘、宇野實彩子、日高光啟、末吉秀太也趕到會場守護著他。



與真司郎一登場就笑著跟現場觀眾打招呼，先是感謝大家的到來，隨後說：「我有點緊張，這可能是我從出道前算起，20年來最緊張的時刻。」然後拿出一封信，繼續說道：「這個問題困擾了我很久，多年來我無法接受自己的一部分，但我幾經掙扎，還是決定要坦然面對，我要說的是，我是gay。」

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他提到：「完全接受自己的性取向花了我很多時間，我意識到每個人都有權利快樂地活出真我，我也決定要面對自己，不管你的性取向是什麼，首先要愛自己，這才是最重要的。」台下響起熱烈掌聲，「母親、兄弟姐妹給了我相當大的力量，今天，居然所有成員都來支持我」，他說完，身處在會場最後方的4位成員站起身，現場粉絲歡呼聲不斷，與真司郎感謝所有工作人員、隊友和家人、粉絲的力挺，表示自己能在這個團隊真的是太好了。

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