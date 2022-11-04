選美比賽遇上真愛！兩國佳麗秘戀IG出櫃公開婚訊 結婚照繼續鬥靚
撰文：ETtoday
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曾代表國家參賽的22歲前波多黎各小姐費碧歐拉（Fabiola Valentín），近來突然在網路上自爆在選美比賽遇到真愛，與26歲前阿根廷小姐瑪莉安娜（Mariana Varela）秘戀2年，如今戀情修成正果已經完婚，美好畫面在網路上瘋傳並獲得大量網友祝福。
同為超模的瑪莉安娜與費碧歐拉，2020年分別代表國家參加國際萬國小姐（Miss Grand International）選美大賽時相遇，2人後來同時入選進前10名最美佳麗名單，雖然最後都沒有奪冠，2人卻產生了戀情。
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費碧歐拉近來突然在網路上驚喜表示，其實她已經和瑪莉安娜密戀2年，並且在10月28日完婚，所以她們選擇現在公開戀情，同時曝光訂婚照與多張情侶合照，要與大家一同分享她們的喜悅。
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2位選美皇后的美照曝光後立即獲得大量網友留言，「天啊，這個消息實在太美好了」、「世界上最美新人，恭喜你們」、「2個人都太漂亮了」。瑪莉安娜後來也留言回覆，「謝謝大家的愛與祝福，我們很幸福，無限感激」。
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