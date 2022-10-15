32歲女星出櫃「在娛樂圈飽受歧視」：必須掩飾這些來維持利益關係

32歲台灣女演員林辰唏當年在《罪美麗》中，周旋在王識賢、莫子儀的情感之中，演技備受外界肯定，也一舉成為金鐘準影后。時隔9年，她再度以《第一次遇見花香的那刻》入圍金鐘獎，戲裡她與程予希譜出女女戀，戲外她也在多年坦承是雙性戀，雖然從中學就對性向很明確，不過向外界公開之後，的確遭逢不少難題，讓林辰唏坦言：「我有曾經覺得很失望過！原來我們必須去掩飾這個事情。」



【圖輯】32歲林辰唏出櫃坦言曾在娛樂圈飽受歧視：「怎麼可以因為這種事情去否定我的工作能力？」（點圖放大了解她怎麼說👇👇👇）

+ 15

睽違9年再度入圍金鐘獎，林辰唏透露心情大不相同，「這次比較平常心去看這件事情，以前會很嚮往上到這個舞台被大家肯定、看見，現在因為生活上更踏實的關係，所以這件事情變成生命中一種驚喜的方式呈現出來。」自己也觀賞過其他入圍者的作品，認為大家都很出色，沒有認為誰是最大的競爭對手，打趣形容這次像是脫離花蓮地方媽媽的身分，可以好好打扮一下去參與盛會。

【相關圖輯】12位藝人敢愛敢認做自己 公開「出櫃」為同性戀者發聲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

相較於男同題材，《第一次遇見花香的那刻》算是台灣較少見的女同作品，林辰唏對於觀眾的好評完全不意外，因為她在劇裡面對婚姻生活、性向的掙扎，都是不少人可能遇到的難題。不過林辰唏表示自己完全沒有對性向存疑過，打從中學就很確定自己的感覺，也不覺得同性、異性有何差異，直到把心儀的女同學帶回家，才領悟這樣的狀況不被家人接受，「我不知道為什麼我喜歡一個人，但這樣是不對的。」自己也沒有因為家人反對就跟女同學分手，但最後還是被迫轉學收場。

【相關圖輯】13歲《黑澀會》美眉暴風成長出櫃變「最美TB」五官極清秀突翻紅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

當時媽媽還用「變態」來形容這樣的關係，這樣的不諒解讓林辰唏相當受傷，不過她後來也能理解媽媽的苦衷，是出自不知道如何面對外界的眼光，媽媽後來也越來越能理解她的感受。被問到是否後悔公開性向？她坦言曾經感到很失望，原來必須掩飾這些來維持一些利益關係，也因此喪失不少演出機會，「我小時候會覺得很不公平啊！因為你怎麼可以因為這種事情去否定我的工作能力，對我來說是很不能接受，覺得這太扯了！這就是霸凌啊！你就歧視我。」但她後來想到自己的媽媽，轉念認為也許這些人也是一樣的處境。

【圖輯】點圖放大看更多林辰唏IG靚相👇👇👇

+ 3

現在林辰唏也榮升母親，與大20歲導演男友林立書、育有一子，當媽之後宛如打開演戲的情緒開關，她回想以往的演出狀態「情感上不太流動」，她說：「我以前演哭戲的時候，我都要打給我媽，因為我跟我媽經歷了很多辛苦的階段，那通常我媽哭我就會跟著哭，所以以前我非常非常需要她。」有了小孩之後，林辰唏覺得自己更加的敞開，尤其她近期演出《最後一封情書》更是有了深刻感受，面對大量的哭戲，能夠將情緒肆意流動，讓自己也感到相當意外。

雖然兒子已經6歲大，但林辰唏依然堅持無婚姻狀態，坦言媽媽也曾問過她，堅持不結婚是否因為父母離異，「我跟她說我不覺得，我覺得這件事情是必須有影響，但這個影響是她讓我看到婚姻中，最真實的樣貌到底是什麼。」對於兒子她也給予最大程度的自由發展，唯一的堅持是兒子要為自己負責任，因此每當孩子有情緒，林辰唏總會說「你是你自己的主人」，希望兒子從小事到大事都能負責任。

延伸閱讀：

林襄「路邊抽菸」被拍！甜美形象崩壞 經紀人道歉回應了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】