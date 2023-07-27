微辣阿晶輕生離世　首個品牌宣布割蓆：停止所有合作　廣告全下架

微辣前經理人阿晶（Jane）7月26日傳出輕生消息，令人婉惜，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世，並指該員工2年前已離開公司，否認曾恐嚇對方等。事件引起廣泛關注，不少網民都留言指控微辣種種不是，更發起杯葛微辣所有藝人行動。7月27日中午首個品牌發聲明，宣布同微辣割蓆：「近日澳門有網絡紅人輕生事件，引起廣泛爭論。24 STORAGE 現宣布停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決。」

微辣前經理人阿晶（Jane）自殺離世。(ig@laochengi)

「微辣」眾人遭網民洗版留言。（葉志明攝）

首個品牌發聲明，宣布同微辣割蓆。（facebook截圖）

第二個品牌亦發限時動態，表明暫停贊助微辣。（IG：@247fitness_HONGKONG）

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