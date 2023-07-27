微辣阿晶輕生離世　首個品牌宣布割蓆：停止所有合作　廣告全下架

撰文：洪曉璇
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微辣前經理人阿晶（Jane）7月26日傳出輕生消息，令人婉惜，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世，並指該員工2年前已離開公司，否認曾恐嚇對方等。事件引起廣泛關注，不少網民都留言指控微辣種種不是，更發起杯葛微辣所有藝人行動。7月27日中午首個品牌發聲明，宣布同微辣割蓆：「近日澳門有網絡紅人輕生事件，引起廣泛爭論。24 STORAGE 現宣布停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決。」

微辣前經理人阿晶（Jane）自殺離世。(ig@laochengi)
「微辣」眾人遭網民洗版留言。（葉志明攝）
首個品牌發聲明，宣布同微辣割蓆。（facebook截圖）
第二個品牌亦發限時動態，表明暫停贊助微辣。（IG：@247fitness_HONGKONG）

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微辣前經理人阿晶自殺離世事件有沒有懶人包?

阿晶為微辣前經理人，2021年於微辣離職，當時雙方不歡而散。她生前曾於IG發千字文揭露自己曾遭受恐嚇和患有抑鬱症，香港01整合了微辣與阿晶之間的事件懶人包。而阿晶前男友加蔥ig被網民湧入怒罵

微辣其他成員/加蔥未婚妻儀仔有什麼回應?

加蔥未婚妻儀仔發文澄清，澄清與阿晶只是同事，完整澄清內容請看。而早年阿晶與Doris（多姐）陷入「搶Job羅生門」事件，阿晶遺言再次澄清。微辣藝人葉思男就開啟了直播，直播中她亦有解釋Jane離職時微辣眾人以哭喊圖像揶揄Jane其實真正意思係...詳情請看

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