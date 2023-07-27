微辣阿晶輕生離世 首個品牌宣布割蓆：停止所有合作 廣告全下架
撰文：洪曉璇
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微辣前經理人阿晶（Jane）7月26日傳出輕生消息，令人婉惜，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世，並指該員工2年前已離開公司，否認曾恐嚇對方等。事件引起廣泛關注，不少網民都留言指控微辣種種不是，更發起杯葛微辣所有藝人行動。7月27日中午首個品牌發聲明，宣布同微辣割蓆：「近日澳門有網絡紅人輕生事件，引起廣泛爭論。24 STORAGE 現宣布停止與微辣旗下藝人阿丞的所有合作，並將廣告片全數下架。本公司鼓勵大家珍惜生命，遇到難題，總有方法解決。」
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微辣前經理人阿晶自殺離世事件有沒有懶人包?
阿晶為微辣前經理人，2021年於微辣離職，當時雙方不歡而散。她生前曾於IG發千字文揭露自己曾遭受恐嚇和患有抑鬱症，香港01整合了微辣與阿晶之間的事件懶人包。而阿晶前男友加蔥ig被網民湧入怒罵。