福原愛涉犯誘拐罪日網震怒：超越廣末涼子！即睇江宏傑記招懶人包

台灣乒乓球好手江宏傑與福原愛2021年宣布離婚後，福原愛返回日本生活，但雙方仍有官司糾紛。她的前夫江宏傑近日稱她「惡意失聯」，昨（27日）在台灣跟日本律師陪同下，於東京舉行國際記者會。在一個小時的記者會中，他忍不住淚灑會場，透露日本法院判決結果已經於20日出爐，希望福原愛能遵從結果。



【懶人包】點圖放大看江宏傑記招懶人包👇👇👇

+ 16

江宏傑昨日在日本律師大淵愛子、台灣律師徐崧博的陪同下，於台灣時間2點舉行記者會。他先陳述自己舉行記者會的目的，表示自2022年7月30日起，就聯絡不上福原，7月20日收到日本法院的判決結果，內容是法院要求福原愛（因涉及兒少權益，不予刊載），但福原愛卻依然音訊全無，所以他才會前來日本。徐崧博也指出，他與江宏傑開會時，數度見過他落淚，讓人心痛。

日本律師大淵愛子解釋，日本法院在20日下了「保全命令」，要求立刻履行判決，這樣的情況相當罕見。判決結果出爐後，江宏傑方也聯絡過福原愛，但對方直至現在都沒有聯繫。在舉行記者會前，福原愛還透過電子郵件與傳真，要求他們停止舉行記者會。大淵表示，雖然他們已提出強制執行申請，但福原愛在這段期間多次前往新加坡，擔心繼續等下去，她將會離開日本。

【圖輯】點圖放大看福原愛與江宏傑昔日的甜蜜生活照👇👇👇

+ 14

Q&A

Q. 如果福原愛在收看直播，江宏傑是否有話想對福原愛說？



雖然日本法院已經做出裁判，但個人不希望使用強制執行的方式，希望福原能配合日本法院的裁判。

Q.福原愛在聲明中表示，新竹地方法院法官3月27日指示，不得對外公開討論本件家事事件內容，請問律師有什麼見解？



大淵律師指出，她調查後發現在台灣進行的裁判，與這次日本法院的判決並不同，台灣法院也不可能干涉日本法院的決定，認為對方的聲明根本是想混淆視聽。

Q.福原愛的行為是否觸法？



大淵指出，由於法院沒有做出有罪判決，無法斷定，但法院20日已經給出判決結果，對方至今卻沒有給出任何回應，若對方沒有遵照判決行事，江宏傑方也必須考慮下一步行動。

福原愛與前夫江宏傑完全斷聯，做法讓日本網民震怒，批評她比鬧出婚內出軌的廣末涼子更過份。（CFP）

Q.若福原愛真的離開日本，有什麼打算？



舉例來說，如果她前往新加坡，新加坡是海牙公約締結國，屆時可以要求她返回日本，但是辦理這樣的手續太花時間，希望她能夠盡快遵從日本法院的裁決。

Q.江宏傑是否想對觀眾說些什麼？



謝謝大家。這件事情堅持了非常非常久，謝謝大家支持我，我會繼續努力。

Q.要等到何時才能申請強制執行？是否能禁止福原出國？



江宏傑方基於客觀理由，認為福原遵從裁決的可能性很低，21日已提出強制執行的申請。畢竟走法律程序很花時間，因此在提出申請後，依然繼續呼籲福原遵從判決。目前沒有方法禁止福原離開日本，但就算她出國，江宏傑方也不會放棄。

Q.福原愛方若沒有遵照判決，將考慮下一步行動。可以具體闡述嗎？



目前還需要進行討論，但不排除以誘拐未成年人提出告訴。

日本律師大淵愛子表示福原愛涉犯未成年誘拐罪。（CFP）

延伸閱讀：

台中凶宅「帶走6命」門緊鎖！房東直嘆：不想再出租害人

【本文獲「TVBS」授權轉載。】