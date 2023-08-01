網紅琳妲性感裝睇羅志祥演唱會被嘲「想獻身」IG反擊：我覺得值得

台灣YouTuber、中華職棒樂天女孩啦啦隊一員琳妲（林羿禎），日前現身羅志祥第2場「2023羅志祥演唱會EVOLUTION台北站」小巨蛋演唱會，透露自己為羅志祥多年鐵粉，還開心拍照留念，祝福偶像生日快樂。怎料，簡單的祝福和打卡照居然讓琳妲瞬間成為被網友攻擊的對象，批評她之餘還嘲諷，「那妳要獻『身』了」；對此，琳妲也大方回應，強調大家都有喜歡人的自由。



經歷私生活醜聞風波後，羅志祥睽違多年終於回歸舞台，一連兩天登上小巨蛋開唱；而身為鐵粉的琳妲也現身第2場演唱會，因恰好碰上羅志祥44歲生日，她和在場粉絲幸運獲得為偶像慶生的難得機會，並同步在臉書、IG發文，「祝我偶像生日快樂」。

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琳妲分享打卡照之後，短時間內已累計2.8萬人點讚，網友除了關注其火辣穿搭之外，也針對她喜歡羅志祥一事發表看法，留下不少調侃言論，「有一起運動嗎」、「感覺他沒做什麼事大家就原諒他了～難怪這世界不缺渣男」、「真好，這是健忘的社會」、「天啊！妳怎麼會喜歡這種人」、「偶像具有影響力，還是慎認追的偶像較好」、「還好我退追了，喜歡這種人真是讓人失望」。

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面對網友滿滿惡評，琳妲隨後反擊，「大家有言論自由，我也有自由喜歡人的權利」，接著坦承「我就喜歡很會帶給大家歡樂的人」，；顧羅志祥整場演唱會，不僅幾乎沒有冷場且每一首歌都很經典，甚至還有長達14分鐘的連續唱跳，讓她忍不住誇讚羅志祥，「體力好不是開玩笑的」。琳妲最後補充，「演唱會門票我覺得值得」，直言自己是花錢享受表演，而不是去探討他人私下感情觀。

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