Cardi B被潑飲料掟咪反擊網民讚好　原來仲打中其他粉絲現被告

美國30歲饒舌女歌手Cardi B，日前在露天舞台開唱，卻被台下1名觀眾潑灑飲料，讓她當場氣得掟咪高峰反擊，現場畫面也被粉絲錄下來，影片也在網路上瘋傳，網民一面倒讚好，稱「本來就不應該向任何人潑飲料」、「買票進場是看表演還是攻擊台上的人？」。而7月31日就傳出當事人報警的消息，隨後又發現其實還有另一名無辜觀眾遭到波及。



據《TMZ》報導，Cardi B日前將咪高峰掟向觀眾，該名觀眾已經到警局報警，他當下表示：「我被一個東西砸。」據現場影片可見，就是Cardi B手上的咪高峰；不過，該報導隨後更新，指出報警的人其實是站在潑飲料者旁邊的無辜受害者，當時意外被反彈的咪高峰打到，才去報警。而Cardi B團隊目前尚未做出回應。

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事實上，Cardi B並非首次掟咪，根據《每日郵報》報導，曾經有名粉絲在德雷海灘俱樂部（Drai's Beach Club），拍到Cardi B對DJ掟咪的畫面，據悉，是因為當時DJ多次突然中斷歌曲伴奏，疑似影響演出節奏，讓她相當火大，因此做出掟咪的舉動。

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