美國饒舌天后Cardi B自爆超愛這亞洲食品：亞洲人能活140歲的秘密

美國饒舌天后Cardi B熱愛亞洲零食，繼先前去「亞洲超市」買了一大桌，還出現兩樣台灣代表零嘴後，Cardi B又開發了新玩意。她在IG限時動態秀出創立於台灣的「鮮芋仙」珍奶和芋圓豆花，直讚：「這就是為什麼亞洲人能這麼長壽！」



Cardi B又來為大家開箱了！她於香港時間23日在IG連發多則限時動態，和粉絲分享「鮮芋仙」珍奶和芋圓豆花。她先是在車上就忍不住喝起珍奶，並說道：「如果你在洛杉磯看到這家珍奶，超推。包裝很可愛，我真的愛死了！」

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接著Cardi B又評價起芋圓豆花，她稱讚：「這裡面有麻糬（芋圓），還有一些豆類。搭配有點新奇但真的好吃，如果家裡有小孩愛吃甜的，我推薦這個，不是超甜的那種，這就是為什麼亞洲人都很長壽，這就是為什麼亞洲人都能活到140歲！」

Cardi B先前曾在推特表示自己要去一趟「亞洲超市」，詢問網友有什麼必買零食，其中更出現兩樣台灣代表零嘴。包括老虎堂的黑糖珍奶雪糕。卡蒂B在吃之前就說：「我非常期待這個！」更為它獨立拍攝動態，她在其中和女兒一人吃一支雪糕，還作勢乾杯，直讚：「這個超好吃！」此外還有來自義美小泡芙，從牛奶、巧克力到草莓一應俱全。

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