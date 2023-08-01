福原愛被指涉嫌綁架急發聲明反擊　批江宏傑一舉動嚴重侵犯人權

日本乒乓球天后福原愛日前遭前夫江宏傑指控涉嫌「ABDUCTION（綁架）」，而福原愛也發出聲明反擊，引起台日兩地網友關注，在日本更出現「反福原愛」聲浪。而福原愛的日本律師1日再度聲明指出，江宏傑召開記者會的舉動「嚴重侵犯到人權」。



福原愛的日本律師今里惠子1日發出聲明，不滿江宏傑利用媒體來攻擊特定人物，該舉動是打算毀滅福原愛的工作和名聲，「我們不能對這樣嚴重的人權侵犯視而不見。」

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聲明中提到，江宏傑在國際記者會刻意提到「福原愛曾擔任世界乒乓球巡迴賽（WTT）的總經理，並在日本上市企業擔任外部董事」等職位，是企圖向有關單位施壓，造成福原愛被輿論埋葬、社會性死亡。

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聲明中也強調，福原愛並沒有觸犯台灣和日本法律，且江宏傑及其律師團都知道他們的聯絡方式，但江宏傑此次來日本開記者會未先告知，讓福原愛非常驚訝，認為江宏傑應該面對面交流調解，但過去一年卻沒有聲音：「誠實和公正的對話是建立在信任基礎，首先恢復彼此的信任最重要，希望大家能互相信任，繼續關心這個問題。」

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