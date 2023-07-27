江宏傑離婚2年飛日本與前妻開戰　福原愛凌晨急發208字聲明回應

台灣乒乓球好手江宏傑2021年與福原愛離婚後，至今二人從未聯繫過，家庭糾紛僵持卡關，江宏傑宣布27號下午2點在東京開記者會，與福原愛「正面對決」，控訴福原愛惡意滯留日本且斷聯。對此，福原愛27日凌晨時發出208字聲明回應了。



福原愛聲明稿透露，雙方正於日本及新竹地方法院審理家事事件，當庭諭知不得對外公開討論本件內容，而福原愛委任律師則呼籲「江宏傑勿違反法官要求」。

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福原愛聲明稿全文：

驚聞江宏傑先生26日晚間發表聲明，將於今日（27日）召開國際記者會，控訴前妻福原愛女士滯留日本惡意失聯一事，本律師受福原愛女士委任，處理福原愛女士與江宏傑先生此刻正於日本及台灣新竹地方法院審理的家事事件，台灣新竹地方法院承審法官於今年（2023年）3月27日上午10點開庭時，當庭諭知不得對外公開討論本件家事事件內容，本律師籲請江宏傑先生切勿違反法官的要求，並敬請媒體朋友遵守《兒童及少年福利與權益保障法》等規定，不得報導或記載足以揭示、辨識未成年人身分資訊的內容及本件家事事件。

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