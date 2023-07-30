福原愛惡鬥江宏傑　突換走明星御用律師賴芳玉　網揭隱憂：是大忌

江宏傑日前在3位律師陪同下，飛往於日本東京舉行記者會，更公開日本法院的最新判決，要求前妻福原愛履行並尊重日本司法判決。因福原愛的冷處理行為，日本當地開始出現「反福原愛」風潮，另有眼尖網友發現，福原愛在台灣的委任律師換了人，直指陣前換將是大忌。



福原愛曾委任擅長處理跨國家事事件、婚姻事件的律師賴芳玉，賴芳玉是著名的家事案件律師，執業將近30年的時間，替不少藝人處理過離婚糾紛，包括賈靜雯、張清芳、大S、柯以柔、王力宏及理科太太等人，福原愛也曾親自致電請她幫忙。

賴芳玉曾是福原愛的委任律師。（facebook@賴芳玉）

賴芳玉去（2022）年曾接受TVBS《看板人物》，提到在處理福原愛的離婚訴訟時，對方親自從日本打電話來，而非透過經紀人或助理，讓她相當意外。當時因為疫情影響，雙方透過視訊開會，也坦言外界輿論影響，福原愛的案子相當棘手，也看到案件中「厭女文化」發酵，認為福原愛肯定是有她的困境。

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但時隔1年，福原愛的台灣委任律師換成另一位家事律師梁維珊，梁維珊曾擔任夏克立委任律師，也擅長打國際離婚官司，日前也發出聲明回擊江宏傑在日本開記者會的舉動，形同撕裂關係、家庭暴力。不過福原愛換律師這個舉動，有網友點出「臨陣換將乃兵家大忌」，且案件處理期間臨時更換律師，勢必要花費更多的費用，讓人好奇她換掉如此大牌又有知名度的律師原因。

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