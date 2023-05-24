楊丞琳批舞者表情太苦「都皺著眉」網民挖出昔日跳舞片：打臉自己

歌手楊丞琳近來參加大陸跳舞節目，賣力的舞蹈搭配上認真的表情，卻遭網友刻意剪輯成網路迷因，近日她本人則忍不住出面反擊，直指網友的批評宛如欺凌「真的是很糟糕」，更稱：「雖然我不是專業舞者，但你們更是外行人」，網紅「半調子文青」近日就挖出昔日楊丞琳講評舞者的片段，讓網友們忍不住酸說：「乘0（丞琳）講評叫做講評，我們講評叫做欺凌」。



【圖輯】點圖放大看楊丞琳批評內地舞者「表情太苦」的講評及她本人的跳舞片段👇👇👇

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事實上，出楊丞琳過去曾上節目擔任舞蹈講評者，當時她曾告訴選手們跳舞時應做好「表情管理」，並直言選手跳舞時的表情太苦，「太認真地在…表現這個歌詞了，有很多時候都皺著眉頭，我覺得那會扣分！」該段影片也被「半調子文青」挖出，結合楊丞琳過去跳舞畫面後並寫下：「看完綜藝節目都覺得自己是評審要點評選手的ME」，還忍不住酸說：「大家都覺得自己是內行人」。

【圖輯】被網民批評「身體僵硬到不行」…點圖放大逐格睇楊丞琳點曬舞技👇👇👇

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影片一出，引來眾多網友們留言狂酸：「這次可不能再說自己被外行人批評了吧」、「乘0講評叫做講評，我們講評叫做欺凌，我想泡銀耳湯清醒一下」、「換一個位置，換一個表情」、「我覺得楊評判自己評的很實在」、「怎麼好意思要人家表情管理？」、「自己都用臉在跳舞了」、「愛死，自打臉」。

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