楊丞琳二度反擊負評「我沒有不會跳舞」卻遭陳沂追擊唱功：她缺氧

歌手楊丞琳日前挑戰自我，參加中國大陸的舞蹈節目《了不起！舞社》第二季，卻慘遭網友評價「表情用力過猛」、「肢體僵硬」，對於網友的批評，楊丞琳則在IG Story反擊網友是「外行人」，近日更在節目上喊話：「我沒有不會跳舞，而且我明年就要奔四，老娘還是要跳下去。」而網紅陳沂近日在社交平台發文，直言：「丞琳的舞蹈就很像在跳鍾馗。」



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陳沂在社交平台點評楊丞琳的舞蹈，表示楊丞琳最近因為跳舞表情太過猙獰，被網友說用臉在跳舞，受封「猙獰系舞者」，而她覺得楊丞琳沒有不會跳舞，「丞琳的舞蹈就很像在跳鍾馗，表情超憤怒，舞步超用力，某種程度很像一種迎神的舞蹈，大家說有尷尬感，可能是你們不夠虔誠。」

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陳沂又說道：「你們感到尷尬，還有一個可能，就是丞琳太像鍾明軒了，每次看到都以為鍾明軒在熱舞」，陳沂認為，如果說楊丞琳跳舞是「猙獰系舞者」，那唱歌絕對是「缺氧系歌手」，每次飆高音氣都很虛，很擔心她會缺氧，「雖然她說那是她獨特的唱腔，跟阿妹一樣，嗯，丞琳高興就好！」

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貼文發布後引起網友熱議，紛紛表示：「她是跳廟會那種的，大家都誤解了」、「表情天后」、「她就是那種熱舞社裡會有的同學，記動作擺動作跳舞，怕被發現沒舞感，所以用表情來跳的」，但也有人出言緩頰，認為楊丞琳跳舞有自己的風格，大家也不要太過在意。

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