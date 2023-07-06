李玟去世｜鄧紫棋蔡依林梁靜茹許瑋甯哀悼　小S：不會忘記妳笑容

李玟（CoCo，李美林）以獨有的美式唱腔成功在華語樂壇走紅，未料昨（5）日晚間李玟的姊姊李思林在微博上證實妹妹因抑鬱症輕生，經醫院搶救3日後仍宣告回天乏術，享年48歲。



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蔡依林臉書哀悼好友！沉痛發聲：永遠記得燦爛笑容的妳

對此曾經擔任2019年李玟演唱會特別來賓的蔡依林在臉書沉痛發文，「R.I.P，永遠記得燦爛笑容的妳」，讓許多網友也不捨留言「我的青春充滿了李玟，下課回家，放鬆時常聽他的CD唱片，一邊哼唱著，她真的很棒」、「R.I.P，謝謝CoCo永遠的笑容」、「太突然了，無法相信，CoCo願妳一路好走」、「CoCo的音樂真的很棒，她的歌聲陪伴了我好多年」。

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鄧紫棋IG悼念！想念貼心又可愛的姐姐：願妳安息

鄧紫棋對於李玟突然逝世無法置信，於IG Story中發文，「我不能相信，妳是一個貼心又可愛的姐姐，妳是勇敢又強壯的女人，我可以想像藏在妳笑容後面經歷多少不能想像的痛」，她也表示會想念李玟，「願妳安息」。

小S臉書首度發聲！談起李玟過往：妳是最謙虛的天才

小S（徐熙娣）也在昨日晚間於臉書哀悼，「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」

許瑋甯曾擔任李玟MV女主角！深夜悲吐：謝謝天使來過人間

曾經擔任過李玟〈斷了〉MV女主角的許瑋甯，曾經在訪談中透露能夠拍李玟的MV是美夢成真，面對突如其來的噩耗，她深夜透過IG Story發聲，「R.I.P，Love you always（總是愛你），謝謝天使來過人間」。

梁靜茹感謝生命中遇見李玟！舉手投足讓她難以忘懷：那份真會支撐我到最後

梁靜茹也在IG上形容李玟就像加州陽光般燦爛，「妳說過的每一句鼓勵學員的句子，都是那麼的充滿力量，讓學員和身為晚輩的我感受到被鼓勵著，就像今天我看到的圓月，就是妳給我的那種不顧一切，為自己的審美觀而美麗的歌者」，對於李玟的舉手投足，梁靜茹也表示她此生都不會忘記，「若有那麼一天，我感覺很冷或感到失望，我一定會記得妳在我身邊，那份真會支撐著我到最後」，最後也感謝自己遇見李玟，「妳美美的在天國的花園裡開心舞蹈唱歌了，沒有煩憂的事，非常美」。

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