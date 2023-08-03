林志玲榮升媽媽急售豪宅「驚人成交價曝光」2年轉手賺幾百萬台幣
撰文：TVBS新聞網
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台灣「第一名模」林志玲、老公AKIRA（黑澤良平）目前回台灣定居，爆出賣掉的台北市中正區豪宅，再度轉手金額曝光，成交價驚人！
林志玲曾購入台北市中正區牯嶺街「力麒麒御」豪宅，以1.57億元（台幣、下同）高價買下；據悉，林志玲2018年為了照顧家人，房子僅持有2年就賣掉，最終以1.61億轉售，獲利400萬。
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林志玲2019年婚後移居日本，今年為了照顧年邁失智母親，再搬遷回到台南。而老公AKIRA也護妻相隨，如今日本、台灣兩邊跑。沒想到，當初賣掉的「力麒麒御」再度轉手售出了！
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根據《聯合新聞網》報導，接手林志玲的屋主，於今年6月再度轉手賣掉，成交價1.63億，小賺265萬元。對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰直言，「林志玲賣得好」，眼光相當精準。
陳炳辰透露，根據實價交易紀錄來看，第一手屋主1.95億購入，以1.57億賣給林志玲，慘賠3800萬；而林志玲轉手賣掉，反獲利400萬；第三任屋主如今再賣，僅賺265萬。
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