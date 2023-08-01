林志玲疑遭AKIRA家暴「打爆鼻」入院照片陸網瘋傳　高EQ回應

林志玲和EXILE成員AKIRA結婚四年，育有一子，感情依舊甜蜜，7月30日還被目擊在法國凡爾賽宮手牽手約會，妙的是，感情如此甜蜜，仍有有心人士在微博屢傳林志玲慘遭家暴，內容極其聳動，從3月至今仍不罷休，對此林志玲也難得回應，高EQ笑說：「沒有家暴，只有抱抱。」



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陸媒從3月就開始不斷流傳「林志玲遭家暴」的消息，還有婚變的傳言，林志玲一直以來都不回應，但昨晚林志玲透過經紀人表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔。謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。姐姐本來不太看新聞的，剛剛才聽說最近延燒的新聞，姐姐笑說沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢。」

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