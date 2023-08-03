微辣阿晶｜喊相卡特貼阿晶對話片證冇改圖　反被網友搵出兩大漏洞

微辣前經理人阿晶（Jane）於上月26日輕生離世，其後引發不少是非，當中卡特就因為影低自己及六毫子、阿丞的喊相而被指欺凌阿晶。事隔一周，昨日（2/8）卡特終於上水，以千字長文解釋同阿晶的關係，澄清「喊相」並不是欺凌自己的好朋友阿晶。不過有網民就質疑，他和阿晶的對話圖有改過圖，懷疑他刪去了對自己不利的東西，而卡特就再貼出對話片，表示：「有沒有改圖，有沒有刪除對話，大家看完後自行判斷。」

阿晶死前一日的長文中提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，事緣阿晶21年8月離職時，曾在直播說老闆六毫子喊住留自己，微辣成員卡特其後貼出CEO六毫子加了喊喊濾鏡的照片，寫下：「六毫子真係好鍾意喊」，阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等都有跟隊貼喊相，被指是集體嘲諷阿晶吹水。

阿丞因為自己和其他微辣成員的喊相，引發軒然大波。（IG@carter0927）

而去到7月26的千字遺言中，阿晶否認自己說六毫子喊住叫自己留低是吹水，她說：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」

7月25日，阿晶撰長文說自己與情緒病共存四年，曾被通知「你得罪了全公司」、委屈地「跟Po哭臉的人道歉」等，尾段更疑似要輕生。（IG@laochengi）

不過，昨日（2/8）卡特就解釋，「在8月，Jane在直播說六毫子有哭著想她回來。那天我和六毫子也在公司，我完全沒有去質疑事情的真與假，只是純粹想到當時六毫子聊電話的樣子，便用了當時很流行的喊喊Filter拍了一個限時動態，只是想揶揄六毫子，而六毫子也知道我在笑他，這是我們一直的相處方式，大家互相笑笑大家。」他說阿丞亦一樣不知道自己拍什麼，但幾天後事情在網上發酵，並表示：「風向變成了員工集體網絡霸凌，我看到這件事後也是萬般無奈，當初拍一個揶揄六毫子的限時動態，經過輿論後，卻變成了集體霸凌阿Jane的事。」

卡特在阿晶離世一周後上水，撰長文否認欺凌阿晶，指喊喊Filter只是揶揄六毫子。（IG@carter0927）

他的長文中有1/3篇幅都在講自己與阿晶自17年至21年都是好朋友，自己還去了對方的畢業禮、工作上又曾捱義氣免費幫阿晶手等等，他形容：「在她離開公司前，我們都是很好的朋友。」並且貼出對話圖佐證。不過，有網民就表示發現圖片有漏洞，質疑是改圖，指其中一張圖的對話時序，一跳便從2021年1月26日跳到2021年8月20日，中間有近7個月冇對話；而另一張圖，卻有2021年6月30及7月4日的對話，指兩張圖不吻合，認為卡特可信度歸零。

按圖睇令網民懷疑的對話圖：

為了自證清白，卡特用螢幕錄製功能拍低了跟阿晶的對話，針對網民指他們1月尾至8月20期間都冇對話，卡特的對話片就顯示兩人曾對話的日子包括：2021年1月19、1月25、1月26、2月19、3月19、4月21、4月22、5月14、5月16、5月17、5月18、5月19、5月20、5月28、5月29、6月22、6月29、6月30、7月4、7月5、8月20、9月1、9月6及9月7。他寫下：「有沒有改圖，有沒有刪除對話，大家看完後自行判斷。」

網民質疑卡特改圖後，他在IG貼了錄製螢幕的片段，叫大家「看完後自行判斷」。（IG@carter0927）

網民就質疑為何一開始不貼出對話片的截圖，而要貼出不完整的版本，而對比之下網民發現更多漏洞！看來卡特想洗脫嫌疑，要亮出更多證據。

按圖睇卡特的對話片截圖（順時序）：

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（1）對話圖中，2021年1月26日10:45，卡特說：「take care la,再約食飯」對話片中，2021年8月20卡特才說這句話；

（2）對話圖中，2021年1月26日10:45，卡特說：「take care la,再約食飯」，但對話片中，2021年1月26日10:45卡特所說的話是兩段語音訊息。



最左的是對話圖，2021年1月26日10:45，卡特說：「take care la,再約食飯」；但中間的對話片截圖，顯示卡特在2021年1月26日10:45卡特所說的話是兩段語音訊息；最右的對對話片截圖，則顯示卡特2021年8月20卡特才說「take care la,再約食飯」，網友認為有破綻。

此外，卡特與微辣的劉蘊晴（Rachel）拍拖多年，但阿晶事件發生至今，Rachel都不算是網友的攻擊對象。不過，有人認為卡特的負面消息會令女友事業受影響。Rachel是微辣歌手，原本上個周末會出席愉景灣的《TheNextwave》音樂節，但最終也取消了。

卡特與微辣的Rachel拍拖多年。（IG@carter0927）