老高寸爆回應抄襲疑雲「是誰創的我也不知」：追求原創請移步自創

撰文：聯合新聞網
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YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」遭控抄襲日本YouTuber，引起關注與熱議，老高今（4）日下午於社群回應了，表示頻道的所有內容均來自網絡和書籍，他只是收集這些公共信息，加上一些個人觀點和想法，講給小茉和大家聽。他拿「光速不變、「1+1=2」為例，直言：「任何客觀事實都不是我的原創」，還稱「就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道」，認為大家若想追求原創，可選擇看其他自創內容。

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老高表示，小茉及頻道觀眾沒要求他原創，所以對於「原創內容」爭議，他直說：「本頻道實在能力有限，也不符合本頻道的宗旨，望諒解。」他坦言日後可能還是會面對類似指控，他也會欣然接受。

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老高社群全文：

【非欣然回應】
後台數據顯示，最近有16位
還沒有訂閱本頻道的未抬頭網友
不停地在影片下留言，
指控本頻道的一期內容不是原創。
確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，
我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。
當然，我的一些個人觀點和想法除外。
所以在此特別強調一下，
“光速不變”確實不是我發現的，
“1+1=2”也絕非我的原創，
任何客觀事實都不是我的原創，
就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，
如果你追求原創，請移步自創。
你可千萬別說1+1=2，小心有人說你不是原創。
最重要的是，小茉和頻道觀眾從來沒有要求我原創。
所以對於一些人要求本頻道全新“創作”一些內容的要求，
本頻道實在能力有限，也不符合本頻道的宗旨，望諒解。
我相信今後類似的具有創造性的指控仍然會有，我也表示欣然接受。
但是小茉沒有很欣然，並向你們強推她的LINE貼圖

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YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」真的有抄襲嗎？

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