網紅酷炫否認偷拍性愛片 事主星宣揭收匿名訊息道歉約工作室刪片
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅星宣日前（6/30）控訴「反骨男孩」團長酷炫偷吃又偷拍性愛片，酷炫當日晚間否認指控，坦言「很錯愕」，並稱若已訴諸司法就交由司法判定。
而星宣1日再於IG限動發文，透露有匿名帳號私訊向她道歉，並約她到工作室見面，會當面刪除影片。不過星宣詢問對方倒底是誰，對方未說，甚至直接致電對方，但也沒接。
按圖看匿名帳號私訊內容！👇👇👇
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最後她直接寫道：「我知道是你，馬上註銷小帳是你的慣用手法」，直轟對方為什麼不像個男子漢好好面對，最後放話：記者會見。
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