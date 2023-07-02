網紅酷炫否認偷拍性愛片　事主星宣揭收匿名訊息道歉約工作室刪片

台灣網紅星宣日前（6/30）控訴「反骨男孩」團長酷炫偷吃又偷拍性愛片，酷炫當日晚間否認指控，坦言「很錯愕」，並稱若已訴諸司法就交由司法判定。



而星宣1日再於IG限動發文，透露有匿名帳號私訊向她道歉，並約她到工作室見面，會當面刪除影片。不過星宣詢問對方倒底是誰，對方未說，甚至直接致電對方，但也沒接。

按圖看匿名帳號私訊內容！👇👇👇

+ 2

最後她直接寫道：「我知道是你，馬上註銷小帳是你的慣用手法」，直轟對方為什麼不像個男子漢好好面對，最後放話：記者會見。

【圖輯】點圖放大看更多星宣IG照片👇👇👇

+ 19

延伸閱讀：

NONO性騷「車上摸大腿」證據曝 網揪一亮點問：賣雞排那麼賺嗎？

轟NONO「髒東西」！他喊包提告律師費 遭酸蹭熱度霸氣回嗆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】