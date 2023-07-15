網紅蔡阿嘎日本街訪再惹爭議　自稱台版山下智久　網民這樣回應

網紅蔡阿嘎日前和團隊至日本拍片，批評5間連鎖餐廳「超難吃」，引發輿論聲浪，雖已撤下影片並發表道歉聲明，仍遭到許多台灣、日本網友認為是「奧客找碴」，甚至上了日本新聞。而近日有網友發現蔡阿嘎的日本旅遊影片悄悄更新，令許多網友湧入留言，表示：「請不要再拍攝任何跟日本有關的影片了。」



蔡阿嘎6月初因批評日本5間連鎖餐廳「超難吃」遭炎上，隨後發出道歉聲明，表示「這次的影片對於5間餐廳造成的傷害，以及帶給喜愛這5間餐廳的廣大日本與台灣民眾，所造成不舒服的觀感，這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。如有未盡周詳處，亦請不吝指教。」而他6月15日就悄悄重啟在日本旅遊拍攝的主題影片，當時他表示：「日本旅遊系列重啟！從哪裡跌倒就從哪裡爬起來！」並在6月28日更新的影片中，在日本街頭詢問行人「蔡阿嘎和山下智久像不像？」，再度惹議。

+ 24

而蔡阿嘎「自稱台版山下智久」的影片再度引起台灣、日本網友的討論，不少網友湧入留言區表示：「跪求不要再丟台灣人的臉」、「你完全沒記取教訓耶」、「對於當台灣之恥還真堅持」、「難道最近山下智久本人來台灣，就是要來提告求償的嗎？」、「默默的去日本玩就好，盡量不要做一些讓日本人不舒服的事情。台日友好希望不要就此破碎」、「請不要再拍攝任何跟日本有關的影片了」、「別再來日本了」、「人可以沒有才華，但不能沒有羞恥心」，但也有不少網友出面留言緩頰，認為街訪主題若沒有傷害到他人感受，可較為輕鬆看待。

延伸閱讀：網紅蔡阿嘎「盤點日本5大最難食餐廳」闖大禍 終要親身鞠躬道歉

+ 9

延伸閱讀：

陷醜聞風波！蔡徐坤《奔跑吧》被消失 「靈異畫面」網笑翻：給後製大神跪了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】