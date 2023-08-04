台北成人展驚傳女優提供私人招待「2小時144萬台幣」主辦方回應

台北國際成人展於8月4日到6日在新北工商展覽館正式揭幕，30多位AV女優齊聚一堂，其中包含三上悠亞、新有菜、河北彩花等人，怎料，女優一抵台，網上竟出現謠傳私人招待的消息，名單上出現知名女優，最具人氣的新有菜2小時2次要價144萬（台幣、下同），對此，主辦怒發聲明表示「網路謠言不可信！」



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成人展在台展開，網路上卻出現不肖人士開價亂傳消息，內容為女優私人招待服務價，名單有楓富愛、宮下玲奈、瀧澤蘿拉、天使萌與新有菜（橋本有菜）等女優，地點為台北汽旅、五星酒店，價錢從12萬到144萬都有，文內還備註禁偷拍、錄音、錄影。

這則消息在網路上傳得沸沸揚揚，且恰好女優確實人都在台灣參加成人展活動，對此，主辦TRE向《ETtoday》強調：「嚴正呼籲網路訊息不可信，請勿上當受騙。」

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台北國際成人展主辦單位TRE斥資9位數台幣打造日式露天風呂，三上悠亞領軍30多位一起共襄盛舉，女優河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、miru 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪、神木麗、美谷朱里、東條夏、時田亞美、若月美衣奈、木下日葵、惠理、香水純、明日見未來、姫咲華、Nia、逢見梨花等人都會參加盛會。

日本女優在台遭傳私人招待，主辦怒「不可信」 。（截圖）

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