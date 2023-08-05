韓韶禧愛用復古翻蓋手機 Wallpaper疑用伊藤潤二經典女角富江
撰文：聯合新聞網
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韓國女星韓韶禧演出《夫婦的世界》中小三「呂多景」一角爆紅，被封「小三」，後續主演《無法抗拒的他》、《以吾之名》，能談情也能當打女，成為新一代女神，更一度傳出和宋慧喬合作新劇《自白的代價》，惜最終破局，但兩位女神社群互動依然讓粉絲看得開心。
而韓韶禧爆紅後一舉一動受矚目，身上刺青、抽煙等被部分網友覺得有爭議之處她都坦承不諱大方回應，率直態度吸粉無數，而她日前在IG直播，曬出很喜歡用的Galaxy 2翻蓋手機。
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她表示KakaoTalk也可以用，只是有點慢，照片的話工作人員拍很多，不過用她的手機拍畫質其實也OK，還展示了手機中與貓咪的照片，她直說「很喜歡按鍵的觸感，所就買了」，而她展示手機時，還有眼尖網友發現她的手機桌布疑似用的是恐怖漫畫大師伊藤潤二筆下的經典女主角「富江」。
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