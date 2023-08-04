BLACKPINK續約金曝光「每人韓幣15億」收益分成惹網民不滿：太少

南韓人氣女團BLACKPINK今年出道邁入第7年，續約與否成了外界關注的一大焦點，韓媒今（4日）報導她們續約金可能談到每人15億韓元，續約後的收益分成則有望提高到80%，消息曝光後掀起韓網熱烈討論。



據韓媒《Herald經濟》報導，BLACKPINK帶來的利潤佔了YG娛樂總收益的80%，因此她們是否願意續約對公司股價的影響相當大，YG相關人員表示「目前世界巡迴演唱會已排定到8月底，到巡演結束為止會維持現有合約，續約發表時間很可能會在9月以後」。

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對此，南韓證券圈人士透露「先前BIGBANG的續約金約每人10億韓元，TWICE則約12億韓元，預計BLACKPINK也可能談到15億左右，但考慮到她們的知名度，可能會超出預期」，另外許多藝人續約後的分成都會提高，因此也可預想BLACKPINK至少能拿到80%收益分配。

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消息曝光後掀起韓網熱烈討論，有人認為續約金太低「至少要給每人至少30億吧」、「相比國際歌手的形象，感覺真的非常少」，也有人表示續約金並非重點「續約的話分成比例比較重要」、「如果能拿到80%的分成，那算很多欸？」

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