Jisoo認愛｜安普賢大起底「曾暗戀宋慧喬」因一事由拳手轉做演員

韓國女團「BLACKPINK」成員Jisoo昨（3）日認愛演員安普賢，引發各國粉絲高度關注，男方的身分也成為討論焦點，拳擊選手出身的安普賢，擁有188厘米的高挑身材，全身的肌肉線條更是吸睛，他也曾自爆暗戀過女神宋慧喬長達半年。



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35歲的安普賢因受傷離開拳擊圈後，從模特兒開始做起，之後開始演出戲劇，憑藉《梨泰院Class》反派角色打開知名度，也參演韓劇《由美的細胞小將》、《以吾之名》，分別與金高銀、韓韶禧有精彩對戲，近期則在《今生請多指教》中演出男主角，演技備受肯定。

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值得一提的是，他演出《太陽的後裔》時，曾自曝暗戀宋慧喬半年，如今認愛同是女神級的Jisoo，雙方同樣都有演員身分，安普賢先前也為《今生請多指教》製作OST，在音樂方面也有共通話題，戀情獲得不少網民祝福。

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