三上悠亞減肥餐單曝光　引退後激減8kg「瘦身不瘦胸」惹網民羨慕

日本人氣女優三上悠亞即將在今（2023）年8月16日、也就是她30歲生日這天引退，最後一個大型公開活動更是選在本週末8月4日至6日的TRE台北國際成人展。台媒《TVBS新聞網》這次就與三上悠亞深聊，原來她的野心滿滿，相當有興趣赴台發展，更稱有些待遇是她在日本享受不到的！



三上悠亞這次久違現身在台灣媒體面前，看上去又瘦了不少，聊到減肥絕招，她坦言：「我不會運動，就是靠飲食控制！」甚至從宣布引退到拍攝台北國際成人展活動宣傳照的短短期間中，就瘦了足足8kg，令人驚訝。

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三上悠亞還特別透露自己的減肥菜單，「我不吃早餐，就算吃也是吃流體食物、水果，像是乳酪、果凍之類的。中午可能會攝取一些碳水化合物，晚餐我吃裡頭有冬粉的麻辣燙。」不過三上悠亞減肥可是清楚知道自己的「本錢」在哪，相當自豪罩杯還是有維持住，沒有降級：「因為特別小心這部分不能瘦下來！所以沒有變。」

雖然三上悠亞即將從AV界引退，但這不代表她整個人消失，實際上三上悠亞不只工作滿檔，野心也很大。2號赴台時，她還在Instagram上分享自己為台灣手遊代言的公車廣告，三上悠亞就說：「（台灣）公車上不是有我的遊戲廣告代言嗎？我在日本就沒辦法這樣登上公車廣告，反而在台灣能看到這麼大的廣告，希望能多去台灣，增加在台灣的媒體曝光度！」

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現場有媒體建議三上悠亞乾脆到台灣Long Stay，不過她說目前還有不少在日本想做的工作，可能不會這麼快實現赴台的計畫，只是好幾次去台灣都是為了工作、很少觀光，所以希望能好好旅遊，「我有看台灣的旅遊Vlog，才發現台灣有這麼多地方可以觀光，只是去這麼多次卻沒有機會，下次有時間很想邊旅遊邊拍成影片！」

由於三上悠亞是不少亞洲男人的夢中情人，對於不少女生來說，三上悠亞簡直就是搶走男友心的頭號公敵，聽到這番話三上悠亞先是覺得不可置信而笑出來，還對女孩們喊話：「妳們放心！我不會搶走妳們的男朋友啦，如果可以（跟男友）一起支持我的話，我會很開心的！」

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