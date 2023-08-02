東京愛情動作故事｜日本女優相澤南引退後拍港劇　廣東話自我介紹

前日本AV女優相澤南（Aizawa Minami）在今年6月突然宣布引退：「雖然是很緊急的宣告，以今天作界線，身為AV女優的相澤南要引退了。」於香港出生的她更表示往後都會在台灣或香港拍影視作品，但不會再拍AV。日前相澤南在IG發布了有份參演的劇集《東京愛情動作故事》之個人預告，還用廣東話自我介紹：「有我出演嘅香港劇集《東京愛情動作故事》即將播出🇭🇰，請大家多多關注❤️I'm going to be in a Hong Kong Drama. Coming Soon.」引發討論熱潮。而myTV SUPER亦已購入全新劇集《東京愛情動作故事》，即將於香港獨家首播！

即將播出！（IG@epoint2016）

《東京愛情動作故事》由10名日本人氣女優合演，相澤南是其中一位主演，至於其餘9名人氣女優的身份，將一步步揭曉！

《東京愛情動作故事》由10名日本人氣女優合演，相澤南是其中一位主演。

現年27歲的相澤南，在香港出世，後來跟經商的爸爸移居到美國再返回日本生活，早前亦有到港旅遊。大學一年級時，結識了公司社長兼經理人，翌年決定當AV女優，2019年擊敗眾多對手贏得《FANZA成人獎》「最優秀女優賞」，是業界一大指標，但同年9月，社長男友因癌症離世，故對她受到嚴重打擊，曾停工數月。相澤南曾表示希望可以在台灣及香港，尋求發展機會。至於會否再拍AV，相澤南透露︰「除了與新有菜參及三上悠亞引拍攝的引退作，還有兩部已經拍完的作品會陸續與大家見面，之後都不會再拍AV了，希望未來有機會演出香港或台灣影視作品。」