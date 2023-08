東京愛情動作故事｜日本女優相澤南引退後拍港劇　廣東話自我介紹

前日本AV女優相澤南(Aizawa Minami)在今年6月突然宣布引退:「雖然是很緊急的宣告,以今天作界線,身為AV女優的相澤南要引退了。」於香港出生的她更表示往後都會在台灣或香港拍影視作品,但不會再拍AV。日前相澤南在IG發布了有份參演的劇集《東京愛情動作故事》之個人預告,還用廣東話自我介紹:「有我出演嘅香港劇集《東京愛情動作故事》即將播出🇭🇰,請大家多多關注❤️I'm going to be in a Hong Kong Drama. Coming Soon.」引發討論熱潮。而myTV SUPER亦已購入全新劇集《東京愛情動作故事》,即將於香港獨家首播!

即將播出!(IG@epoint2016)

《東京愛情動作故事》由10名日本人氣女優合演,相澤南是其中一位主演,至於其餘9名人氣女優的身份,將一步步揭曉!

《東京愛情動作故事》由10名日本人氣女優合演,相澤南是其中一位主演。

現年27歲的相澤南,在香港出世,後來跟經商的爸爸移居到美國再返回日本生活,早前亦有到港旅遊。大學一年級時,結識了公司社長兼經理人,翌年決定當AV女優,2019年擊敗眾多對手贏得《FANZA成人獎》「最優秀女優賞」,是業界一大指標,但同年9月,社長男友因癌症離世,故對她受到嚴重打擊,曾停工數月。相澤南曾表示希望可以在台灣及香港,尋求發展機會。至於會否再拍AV,相澤南透露︰「除了與新有菜參及三上悠亞引拍攝的引退作,還有兩部已經拍完的作品會陸續與大家見面,之後都不會再拍AV了,希望未來有機會演出香港或台灣影視作品。」