27位AV女優包括：三上悠亞、河北彩花等，為參加TRE台北國際成人展，8月2日抵達松山機場！馬上睇睇這「夢幻隊」名單26位AV女優的IG / Twitter 人氣排名。



27位AV女優場面震撼，夠組兩隊足球隊對戰

8月2日，即將引退的三上悠亞，以及下一代AV天后河北彩花則搭乘其他航機到埗，另有27名AV女優同機抵台、包括：深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI（うんぱい）、涼森玲夢、明里紬、小宵虎南、坂道みる 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪、神木麗、美谷朱里、東條夏、時田亞美、若月美衣奈、木下日葵、惠理（めぐり）、香水純、明日見未來、姫咲華、Nia、逢見梨花等。而這也只是其中一個參與台北國際成人展的日本AV片廠陣容，已經很大陣仗！

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TRE台北國際成人展facebook圖片

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27位參加TRE台北成人展｜S1系AV女優IG人氣排名倒數

TRE台北國際成人展有不同的日本AV片廠派出女星參加，而本文提及的27位女優僅為S1系、Sod Stars 所屬女星。不用看都知，以三上悠亞街知巷聞的知名度，其IG戶口果然以362萬位粉絲排名稱冠。但想不到其「接班人」，新一代「大眾老婆」河北彩花，竟然只得第3位，究竟那位女星比她還多人追蹤？

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