張蘭被告列2點反擊　竟犯「低級錯誤」遭網民恥笑　大S火速回應

台灣藝人大S（徐熙媛）8日透過律師對張蘭、汪小菲提告，指控對方侮辱和誹謗她，張蘭也反控大S炒作，要求她公開賠禮及道歉；對此，大S的律師也再次回應了。



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大S律師8日的聲明指出，張蘭、汪小菲從2022年11月21日起就在微博、抖音直播中持續性對她侮辱和誹謗，大S已在今年2月16日正式提起訴訟，北京互聯網法院已分別於4月20日以及3月21日立案。

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張蘭被大S提告後，8日也不甘示弱透過律師函回應：「1.立即停止通過網絡社交平台炒作其所代理的徐熙媛女士訴張蘭女士侵犯名譽權的案件，立即書面向張蘭女士女士賠禮道歉，恢復名譽。2.如逾期既不停止侵權行為，也不賠禮道歉並恢復名譽，本律師將代表張蘭女士將運用法律武器維護其合法權益，且保留就貴所及鄧高靜律師違規炒作案件的行為投訴的權利。」

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不過，張蘭發函對象卻是大S委託的律師及律所，且網民發現最後一段聲明「本律師將代表張蘭女士女士將運用法律武器維護其合法權益」，多打了一個「女士」，讓不少網民酸她：「為啥不敢發給大S？人家律所接受委託有什麼錯」、「這份律師函真是很容易能看出張蘭女士的律師很匆忙啊」、「這是低級錯誤啊」。

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對此，大S方律師鄧高靜則回應：「1.當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利，律師接受委託發布聲明合法合規；2.手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」。

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