張惠妹51歲生日「拍拖12年罕放閃」男友IG曬同框照 網民：夫妻臉
撰文：聯合新聞網
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張惠妹（阿妹）跟男友Sam穩定交往12年，始終沒曝光過同框合照，今天是阿妹的51歲生日，Sam難得分享「親密依偎照」，讓粉絲稱羨不已。
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兩人這些年不再像以往百分之百低調，Sam曾在阿妹台東跨年演唱會擔任DJ，在阿妹低潮時也會發文隔空鼓勵，今發文提到被問說「哥，能發個同框圖文嗎」，二話不說回「能」。
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於是Sam就Po了兩人牙刷的合體照，寫道「生日快樂」，不僅附上愛心表情符號，在IG更不忘Tag阿妹，格外甜蜜。網民看到這張「另類同框照」都忍不住留言說，「夫妻臉」，「哥，真幽默」，「夫妻對拜？」，「雖然是牙刷，還是甜到長螞蟻」。
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