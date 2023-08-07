Jisoo安普賢拍拖2年？舊訪問一舉動惹網民熱論 韓韶禧疑早知情
撰文：TVBS新聞網
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BLACKPINK成員Jisoo（金智秀），近日被韓媒爆料熱戀中，對象是演《梨泰院Class》反派爆紅的35歲男星安普賢，消息曝光後，兩人也透過經紀公司火速認愛，引發外界關注。
網友近期挖出2021年的節目片段，當時男方被女星韓韶禧追問，是否知道BP的某首神曲？男方則滿臉羞紅回應聽過，這舉動也令人懷疑，可能雙方早在2年前就交往了。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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《以吾之名》由安普賢、韓韶禧主演，2021年首次播出就掀起不少人討論，兩人當時為衝收視率，特別上綜藝節目宣傳，其中，在必須協力破關的環節，韓韶禧突然哼唱〈AS IF IT'S YOUR LAST〉，並朝安普賢望去，詢問有無聽過？當下安普賢未在第一時間反應，韓韶禧便追問：「你不知道這首歌嗎？」此時安普賢才臉頰漲紅、語帶嬌羞回應「有」，而網友也根據男方的反應，推測他與Jisoo可能當時早就交往。
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有趣的是，在被媒體揭發前幾天，安普賢20日出席新片《Smuggle》（台譯《神鬼海底撈》、中國譯《走私》）的首映會，行程繁忙的Jisoo也驚喜到場力挺，如今看下來，似乎是來為男友加油打氣。
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35歲的安普賢因受傷離開拳擊圈後，從模特兒開始做起，之後開始演出戲劇，憑藉《梨泰院Class》反派角色打開知名度，也參演夯劇《由美的細胞小將》、《以吾之名》，分別與金高銀、韓韶禧有精彩對戲，近期則在《今生請多指教》中…【點擊連結了解】
【Jisoo認愛】與安普賢拍拖多久？
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