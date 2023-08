Jisoo安普賢拍拖2年？舊訪問一舉動惹網民熱論　韓韶禧疑早知情

BLACKPINK成員Jisoo(金智秀),近日被韓媒爆料熱戀中,對象是演《梨泰院Class》反派爆紅的35歲男星安普賢,消息曝光後,兩人也透過經紀公司火速認愛,引發外界關注。



網友近期挖出2021年的節目片段,當時男方被女星韓韶禧追問,是否知道BP的某首神曲?男方則滿臉羞紅回應聽過,這舉動也令人懷疑,可能雙方早在2年前就交往了。(點圖放大逐格睇👇👇👇)

+ 4

《以吾之名》由安普賢、韓韶禧主演,2021年首次播出就掀起不少人討論,兩人當時為衝收視率,特別上綜藝節目宣傳,其中,在必須協力破關的環節,韓韶禧突然哼唱〈AS IF IT'S YOUR LAST〉,並朝安普賢望去,詢問有無聽過?當下安普賢未在第一時間反應,韓韶禧便追問:「你不知道這首歌嗎?」此時安普賢才臉頰漲紅、語帶嬌羞回應「有」,而網友也根據男方的反應,推測他與Jisoo可能當時早就交往。

【圖輯】點圖放大看更多Jisoo IG相👇👇👇

+ 22

有趣的是,在被媒體揭發前幾天,安普賢20日出席新片《Smuggle》(台譯《神鬼海底撈》、中國譯《走私》)的首映會,行程繁忙的Jisoo也驚喜到場力挺,如今看下來,似乎是來為男友加油打氣。

【圖輯】點圖放大看更多安普賢IG相👇👇👇

+ 19

延伸閱讀:

苗栗一家五口同車氣絕! 親友曝慘劇「背後真相」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】