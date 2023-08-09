林襄馬傑森｜戀情疑曝光仲玩「戀愛節目配對」惹非議 電視台回應
撰文：聯合新聞網
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林襄8月9號被台媒「鏡週刊」直擊曝光與小4歲的職業棒球員馬傑森熱戀過夜，不過近來她接下戀愛實境節目，被外界質疑已名花有主，為何還要參加節目，對此電視台也做出回應。
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據「三立新聞網」報導，林襄參與戀愛實境節目，是由梁赫群、何妤玟、白雲主持，製作單位會幫參加節目的男女配對戀愛，如今林襄被爆出有戀情，遭質疑是否還有資格參加節目，對此，電視台表示，林襄在新節目《戀愛上線中》中，是擔任戀愛小天使，並沒有參加節目中的配對。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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