林襄挑戰巨蕉傳情「兩女共吃一蕉」畫面惹遐想　食到標眼水超爆笑

台灣「啦啦隊女神」林襄紅到國外，更登上日本知名雜誌封面。近日林襄與性感電玩實況主赤鬼伯伯一起上節目，沒想到沈玉琳當場拿起朱古力棒及一根超粗的香蕉，讓二人挑戰「香蕉傳情」！示範如何雙人共吃一根香蕉，兩位女神面對挑戰仍敬業完成，畫面感十足，著實引人遐想。



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林襄與赤鬼伯伯日前一起上節目《沈玉琳歡樂送》，該集以酒店文化為題材，赤鬼伯伯扮演媽媽桑、穿上酒店小姐的禮服，林襄則扮起客人。沈玉琳為增加節目效果，先是拿出一盒朱古力棒，要兩人共食且不能咬斷；接著又出鬼點子，掏出一根粗大香蕉，要她們挑戰「香蕉傳情」！沈玉琳笑著說，這條香蕉是經過蕉農認證，品質保證的，有施鹿茸肥、吃鹿茸長大的，還淋過「牡蠣汁」。

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沈玉琳說，以前當製作人甚麼都可以拿來傳情，從來沒有試過超大根的香蕉，若此次可以成功，這將成為綜藝史上最難的挑戰；沈玉琳邊說邊剝開香蕉皮直呼：「這一根像大便一樣！」

「雙人吃蕉」正式開始，林襄與赤鬼伯伯賣力「吃蕉」的畫面超養眼，完全不失女神形象，沈玉琳在一旁看著說，這是健康的，不要浪費食物，有時候一個人會吃不完。中途林襄還吃到流眼淚，赤鬼伯伯則憋不住笑意，讓沈玉琳笑翻：「趕快吃完不要剩！」最後二人終於完成任務，林襄忍不住說道，這根香蕉真的太大根了，「粗的不好吃，不粗的才好吃」，終於知道這句話的意義了。

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影片一出吸引眾多網友觀看留言，「這集蠻厲害的，不得不說赤鬼反應夠快，梗也都有接住，可能比一些藝人都還敬業了」、「玉琳哥作為荒謬大師，理所當然每一集都會發揮這個特質，而這集更是將這個特質發揮得淋漓盡致，笑得我合不攏嘴」、「林襄和赤鬼伯伯太襄了這集」、「赤鬼配林襄這是超完美的仙女組合」。

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