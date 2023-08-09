林襄被直擊與21歲小鮮肉過夜爆戀情 男方遭極速起底背景超強大
撰文：TVBS新聞網
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25歲台灣啦啦隊「樂天女孩」成員林襄，擁有超高人氣，聲稱單身的她，今（9）日遭週刊驚爆熱戀21歲的中職樂天桃猿隊球員馬傑森，兩人牽手約會遭直擊，保密到家的姊弟戀曝光。而馬傑森的身分也被起底。
馬傑森是花蓮縣卓溪鄉的布農族人，效力於中職樂天桃猿，守備位置為三壘手、游擊手，青棒時期的他，2018年奪下高中棒球聯賽（木棒組）最佳10人獎中的三壘手獎項。2020年被中職樂天桃猿隊選為第一指名球員，拿下新台幣480萬元簽約金，加入球隊，是被外界看好的職棒新星，他一直希望能成為「左右開弓」打者。
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回顧今（2023）年開季開始，馬傑森從一軍出發，不過，才打沒一個月，4月22日被下放至二軍，調整21天後重回一軍，打擊狀況不錯，不過，6月中又降至二軍調整打擊。據《鏡週刊》報導，也正因如此，更有時間和林襄好好戀愛。
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報導指出，兩人6日被直擊手牽手約會，更一同小心翼翼地走後門回到女方香閨過夜，親密互動有如穩交情侶。事實上，小倆口2年前從拍攝泡澡廣告結緣後，之後在IG互動頻繁，如今戀情被爆出，被認為早有戀愛跡象。像是去（2022）年11月，早有網路論壇在熱議兩人低調交往，「難道你不知道聞襄下馬的故事嗎？」，爆料更指出，「球員、啦啦隊大家都知道」。
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與林襄傳緋聞的馬傑森是誰？
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